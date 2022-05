Margot Robbie podría protagonizar una precuela de ‘Ocean’s Eleven’

Margot Robbie está llamada a ser la actriz que domine la primera línea de la industria interpretativa de Hollywood. Nominada dos veces a los Premios Oscar , Robbie a sus 31 años, ya ha trabajado a la orden de directores de la talla de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, pero es que además, en el mundo superheroico interpreta a uno de los personajes más carismáticos de DC: Harley Quinn. Por si esto fuese poco, hace unos días desde Disney confirmaron el desarrollo de una película de Piratas del caribe protagonizada por ella, en sustitución de Johnny Depp. A esta gran franquicia se le suma ahora, los rumores que la sitúan como la líder de una banda de ladrones en una primera precuela de Ocean’s Eleven.

Todavía es un proyecto en un desarrollo muy inicial y por tanto, no tiene la luz verde de Warner Bros Pictures. Sin embargo, teniendo en cuenta las buenas relaciones de la major con la australiana al capitanear su franquicia de DC con Quinn, no sería extraño que la producción se hiciese oficial en cuestión de semanas. Desde Variety, aseguran que aunque el futuro film pueda no llegar a buen término, se espera que según lo planeado, esta precuela de Ocean’s Eleven comenzaría a moverse en la primavera de 2023.

La franquicia de atracadores más famosa del mundo, ya tuvo una secuela con un reparto completamente femenino liderado por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway en 2018. No funcionó del todo mal, pero no consiguió obtener el nivel de la primera entrega dirigida por Steven Soderbergh. Recordemos que lo del cineasta ya fue un reboot de la mítica cinta de 1960 que tenía en su reparto al Rat Pack de Frank Sinatra.

El principal problema para que Margot Robbie termine encabezando una nueva cuadrilla de timadores pasa por lo apretada que será su agenda en 2023. Robbie tiene pendiente el estreno de Ámsterdam, la nueva película de David O. Russell y Babylon, el siguiente largometraje del director de La la land, Damien Chazelle. Pero es que parece que la actriz vaya a estar en todos los largometrajes relevantes del año que viene, pues también tiene un hueco en la Asteroid City de Wes Anderson. Actualmente se encuentra rodando la Barbie de Greta Gerwig y volverá a ser la ex novia de Joker en Gotham city Sirens.