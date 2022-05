Se confirma el desarrollo de ‘Piratas del Caribe 6’ con Margot Robbie

El mítico productor de cine Jerry Bruckheimer ha revelado en una reciente entrevista, que se está trabajando en una Piratas del Caribe 6 en la que la actriz Margot Robbie asumiría el papel principal. Aunque ciertamente, su participación no está confirmada al 100%, la sucesión de acontecimientos con el telón del juicio de Johnny Depp de fondo complica las cosas, ya que los fans desean que el intérprete recupere su icónico papel de (capitán) Jack Sparrow.

De momento Bruckheimer está ocupado promocionando junto a Tom Cruise Top gun: Maverick, aunque ya le ha dicho a The Sunday Times que la continuación de la exitosa franquicia de Disney está en camino y que no se habla de una sola película, sino de dos: “Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de Pirates, uno con ella y otro in ella”. La duda que asola tras las declaraciones es en qué consistirá esa otra historia, pudiendo ser desde una precuela a un intento de volver a introducir a Depp, pues este fue injustamente despedido tras las acusaciones de su exmujer Amber Heard. Ahora, en plena demanda por difamación de la estrella de Hollywood contra la actriz de Aquaman en la que le reclama 50 millones de dólares, parece que tanto la opinión pública como el desarrollo del caso están decantándose muy a favor del actor de Enemigos públicos.

Falta saber qué será más fuerte, si el fandom y la posibilidad de un contrato millonario o la negativa aparente de la casa del ratón para volver a contar con Depp o la declaración del juicio en la que aseguraba que jamás volvería a la saga de aventuras, rechazando sobre todo el cameo que Disney le planteó en la hipotética Piratas del caribe 6 con Robbie. Cuando a Bruckheimer se le preguntó por el regreso del Jack Sparrow original, el productor ejecutivo no quiso extenderse demasiado, desviando el asunto a tratar: “No en este momento. El futuro está aún por decidir”.

Si se le escribe un papel interesante, Margot Robbie podría brillar dado su exitoso antecedente siendo Harley Quinn para la Warner Bros. La dos veces nominada al Oscar tiene un talento increíble para el humor, además de tener un físico privilegiado para las secuencias de acción, según contó el director de El escuadrón suicida, James Gunn. Es posible que en un futuro cercano, sepamos más datos sobre el futuro de la franquicia y habrá que estar atentos al desarrollo del juicio entre Depp y Heard que todavía se está celebrando.