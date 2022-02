El 2021 y este inicio del 2022 parece no haber podido ser mejor para Andrew Garfield. El actor se ha reconciliado con una parte de su pasado, volviendo a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: No way home y ayer, recibiendo su segunda nominación a los Oscar 2022 por su papel de Jonathan Larson en Tick,Tick…boom. Ahora cómo es habitual en él, se ha alegrado mucho porque la Academia le tuviese en consideración, pero también por las nominaciones que han conseguido algunos de sus compañeros.

A pesar de que Spider-Man: No way home sólo haya obtenido una candidatura en la categoría de Mejores Efectos Especiales, algunos de los actores y actrices que han pasado por la franquicia han resultado, al igual que el propio Garfield, nominados por sus últimos trabajos. El poder del perro de Jane Campion ha conseguido 12 nominaciones a los Oscar, entre los que ha destacado todo su apartado interpretativo. “Estoy muy contento por Kirsten. Su actuación en El poder del perro es insuperable. Y Benedict. Obviamente, J.K., soy un gran fan”, contaba Andrew Garfield a Entertainment Weekly. La deconstrucción del western ha permitido la puesta en valor de Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, pero también a Jesse Plemons y a Kodi Smit-McPhee en sus papeles secundarios.

Jonathan Larson y Desmond Doss

Esta nominación supone la segunda para el actor, el cual ya fue nominado en 2017 por su papel del soldado antibelicista Desmond Doss y Garfield ha querido hablar de ellos durante la entrevista: “Cuando un personaje llega a la audiencia y toca algo profundo en la gente, eso es lo que es- Jonathan y Desmond fueron, cada uno a su manera, hombres de fe”.

Tampoco ha querido dejar de lado, lo que al propio Larson le habría parecido la acogida del film. “Estaría muy, muy orgulloso, y muy feliz. También se reiría de ello. Era tan irreverente, le quitaría importancia de forma preciosa”, concluía el intérprete.

Tanto Tick, tick, boom como El poder del perro están disponibles en la plataforma Netflix.