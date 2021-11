El poder del perro es una de las mejores películas de este 2021 y una seria candidata a los próximos Premios Oscar. La cinta de Netflix actualmente está en los cines, pero el 1 de diciembre llegará a la plataforma. Aparte de la gran dirección de Jane Campion, uno de sus puntos fuertes son las interpretaciones de todo su reparto, destacando a un Benedict Cumberbatch pletórico. Su personaje, Phil odia a Rose Gordon (Kirsten Dunst), la mujer con la que su hermano se ha casado en secreto y parece, que para mantener esa tensión entre ambos, ninguno de ellos compartió ni una palabra.

No obstante, esa decisión fue compartida y en ningún momento fue algo violento. Dunst contó a The Hollywood Reporter que “hubo momentos en los que simplemente no hablaba durante el día”. La actriz también reflexionó sobre las consecuencias de esa incomunicación: “Cuando no has hablado en todo el día y luego le dices tus primeras palabras a alguien, te da ese nudo en la garganta y esa sensación de inseguridad aplastante”. A Dunst esa forma de trabajar le dejó “un poco más preocupada” de lo que normalmente está cuando termina una jornada de rodaje, algo que la intérprete atribuyó a que esa es una parte importante de la personalidad de Rose.

Por su parte, hace poco Cumberbatch habló de lo mismo que su compañera para el medio NME: “No quería ser malo con Kirsten, pero necesitaba mantenerme en el personaje. Así que no hablé con ella en el set”. Pero para terminar de crear un personaje increíble, el actor inglés reveló que hablo con la directora para marcharse a un rancho de Montana, durante dos semanas, aprendiendo todo lo que necesitaba para representar al vaquero Phil Burbank.

“Fui a varios ranchos y experimenté el trabajo (…) y todo lo que implica: inoculación y castración y pastoreo y cuidado de estos animales en proceso”, señalaba finalmente Benedict Cumberbatch. El poder del perro mantiene un 95% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, siendo aclamada por la mayor parte de la prensa especializada.