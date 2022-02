Spider-Man: No way home es la sexta película más taquillera de la historia del cine, por delante de títulos como El rey león y Jurassic World. El estreno supuso muchas cosas, pues era la primera vez que los tres Spider-Man cinematográficos (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) se reunían por primera vez. Pero también la reconciliación de Garfield con un personaje que tuvo que abandonar, antes de terminar su propia trilogía. Ahora, ha sido el propio Holland, el que ha reflexionado con la idea de haber llamado a su compañero de multiverso, cuando le dieron el papel del hombre araña.

“Mirando hacia atrás, desearía tener la oportunidad de hacer las paces con él”, apuntaba el joven actor en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Esta película fue nuestra oportunidad. No sólo fue una oportunidad para él de hacer las paces con el personaje y el estudio, sino que también fue una oportunidad para él y para mí de tener ese momento en el que nos dimos cuenta de que podíamos compartir esto”, continuaba comentando Holland. El buen rollo entre ambos siempre ha sido una máxima en las entrevistas posteriores a estreno. Algo que dice mucho de estos tres intérpretes, pues al final su amor por el personaje se ha antepuesto a cualquier ego que pudiesen tener.

Salvar a Zendaya, un momento mágico

Uno de los momentos más emotivos de Spider-Man: No way home se da cuando Mj, el personaje de Zendaya cae al vacío. El Peter Parker de Tom Holland no puede alcanzarla porque es atacado por el Duende Verde y es entonces el momento en el que Garfield aparece en escena para agarrarla en el último momento, cerrando ese arco dramático del personaje, el cual en su anterior secuela, no había conseguido atrapar a tiempo a Gwen Stacy.

“La expresión de su rostro cuando salva a Zendaya es totalmente genuina y estoy muy orgulloso de él”, advertía Holland, que también recordaba lo emotivo que fue reunirse por primer vez en el set:” Le dije a (Maguire y Garfield) gracias, gracias, gracias por hacer esto (…) Gracias por dar un salto de fe y regresar’.