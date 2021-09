El viernes pasado se estrenó la tercera temporada de la serie adolescente Sex Education. Una entrega esperada por todos sus fans que no ha dejado a ninguno indiferente después de disfrutar de sus ocho nuevos episodios. Ahora lo que se están preguntando sus seguidores es si habrá cuarta temporada y nosotros hemos intentado averiguarlo.

Una intensa tercera temporada de Sex Education

La tercera temporada comienza cuando terminó la segunda entrega en esos momentos tensos para Maeve (Emma Mackey) y Otis (Asa Butterfield) que ya no hablan y, sin embargo, dulces para Eric (Ncuti Gatwa) y Adam (Connor Swindells) que están disfrutando de su nuevo romance. Al mismo tiempo Jean (Gillian Anderson), la madre de Otis, está luchando por ocultar un embarazo no planeado a su exnovio Jakob (Mikael Persbrandt).

El problema es que al final de todos los episodios de la tercera temporada tenemos respuestas a algunas de las incógnitas que dejó la anterior, pero también nos suscita un montón de nuevas preguntas. Eso sí, no queremos hacer ningún spoiler pero la relación entre los protagonistas Otis y Maeve cambia al contarse el uno al otro sus verdaderos sentimientos.

Demasiadas incógnitas tras la tercera temporada

Esta claro que la tercera temporada deja muchas puertas y caminos abiertos. Por eso, a la pregunta de si habrá una cuarta temporada, todo indica que la aclamada serie de Netflix no puede acabar así. La plataforma de streaming no ha confirmado todavía nada, pero siempre espera a ver el resultado en cifras de la temporada anterior y todavía no ha pasado ni una semana. Netflix dio luz verde a la tercera temporada de Sex Education un mes después del estreno de la segunda entrega, por lo que esperamos tener alguna noticia en el próximo mes de octubre.

El protagonista de la serie Asa Butterfield al ser preguntado sobre la temporada 4, solo comentó a Cosmopolitan: «No sabemos [si habrá más]. Está fuera de nuestras manos en este momento. Ojalá pudiera contarte más; Realmente no lo sé». Pero en otra entrevista para ELLE Butterfield explico sobre la relación de Maeve y Otis «Me gustaría verlos … mirar el panorama más amplio», comentó. «Explorarse a sí mismos y estar más centrados en su relación con ellos mismos o en sus relaciones platónicas con sus amigos y familiares».

Si se confirmase una cuarta temporada quizás podría estrenarse a finales de 2022. Entre la segunda y tercera temporada hubo más de dos años de espera pero la culpa fue en parte por los retrasos debidos a la pandemia del coronavirus. En cuanto al reparto de la cuarta temporada seguro que vuelven a repetir los actores principales Otis, Eric, Ola o Adam. En cuanto Maeve habrá que esperar que regrese de Estados Unidos y descubra que es lo que siente realmente por Otis.

El mayor cambio si se rueda una cuarta temporada será la venta de Moordale. ¿Dónde estudiarán los protagonistas de la serie? ¿Cómo vivirán el cambio? Grandes incógnitas que esperamos poder resolver en una posible y esperada cuarta temporada de Sex Education.