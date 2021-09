Las series protagonizadas por estudiantes de Instituto son las preferidas de los adolescentes y también de muchos adultos. Una de las series con más audiencia es Sex Education cuya tercera temporada se estrenará en Netflix este viernes 17 de septiembre.

Sex Education es una original serie de Netflix creada por Laurie Nunn y que cuenta en el reparto con los actores Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Gillian Anderson. La serie vuelve a la plataforma de streaming con ocho nuevos episodios y muchas aventuras para sus protagonistas.

¿Qué va a ocurrir en la tercera temporada?

Sex Education se estrenó en 2019 y desde el primer momento se convirtió en una de las series estrella de Netflix. Otis un chico adolescente y virgen cuya madre es una importante terapeuta sexual. El protagonista de la serie aprovechar los conocimientos de su madre y montar una consulta clandestina de sexualidad en su instituto junto con su mejor amiga Maeve. En esta improvisada consulta los alumnos intentan resolver todas sus dudas sobre sexo.

Todavía no sabemos mucho sobre la temporada 3 de la serie. Según la sinopsis de Netflix en esta entrega veremos que «es un año nuevo, Otis (Butterfield) tiene sexo casual, Eric (Gatwa) y Adam (Connor Swindells) son pareja oficialmente y Jean(Anderson) tiene un bebé en camino.

En el tráiler lo que hemos visto es que Otis regresa al instituto con un nuevo look. «¿Qué tienes en la cara?», pregunta Eric. «Un bigote. Me lo he dejado crecer este verano», contesta el protagonista, que seguirá con una tensa relación con Maeve (Mackey). «Me da igual lo que haga Maeve», asegura Otis.

También del tráiler deducimos que la relación entre Eric y su novio dará un paso hacia delante. «Estoy listo para… Ya sabes», dice Adam, que tendrá que enfrentarse a las reacciones negativas de sus compañeros en el instituto.

El nuevo reparto de ‘Sex Education’ Temporada 3

La tercera temporada de Sex Education estará marcada por la llegada de una nueva jefa de estudios al instituto: Hope Haddon (Jemima Kirke). Su misión es cambiar la tendencia de algunos estudiantes a dar mala fama al instituto. «Hay una lucha por la salud sexual de nuestros adolescentes. Encarrilaré a Moordale», promete la nueva jefa de estudios. Además, llegará al instituto Cal Bowman(Dua Saleh), una estudiante que plantará cara a Hope.

También tendrá un papel relevante Peter Groff (Jason Isaacs), el hermano del director Michael Groff (Alistair Petrie), que había sido despedido al final de la segunda temporada. Peter es un hombre más arrogante aunque tiene más éxito que Michael. Al comienzo de la tercera entrega los fans verán a Michael pasando un tiempo en casa de Peter tras separarse de su esposa.

En la segunda temporada Maeve se reencuentra con su hermana Elsie y su madre, pero al descubrirse que Erin (Anne-Marie Duff) ha recaído en las drogas llama a los servicios sociales. Erin pierde la tutela de Elsie y en esta tercera temporada Anna (Indra Ové) tendrá el papel de la madre adoptiva de Elsie.

Completan el reparto de esta tercera temporada los actores Aimee Lou Wood como Aimee, Kedar Williams-Stirling como Jackson, Tanya Reynolds como Lily, Patricia Allison como Ola, Simone Ashley como Olivia y George Robinson como Isaac, entre otros.