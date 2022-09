Margot Robbie sobre las imágenes de ‘Barbie’: «Pensé ‘este es el momento más humillante de mi vida’»

Por mucho que Ana de Armas vaya a estrenar Blonde o que el reparto femenino de Euphoria esté de rigurosa moda traspasando la pequeña pantalla, el futuro del cine en los próximos años tiene un nombre escrito con luces de neón: Margot Robbie. La australiana tiene pendiente el estreno de Ámsterdam y Babylon, dos de las principales películas aspirantes a los Oscar 2023. Por si esto sonase a poco, Robbie actuará en 2023 bajo las órdenes de Wes Anderson en Asteroid City y en el futuro protagonizará una precuela de la franquicia Ocean’s Eleven. En su agenda fílmica seguirá profundizando en su papel de Harley Quinn y podría ocupar el vacío de Johnny Depp en Piratas del Caribe. Sin embargo, siendo todas estas unas producciones increíbles, lo que más ha llamado la atención a esa selva salvaje que es internet y las redes sociales es su papel de Barbie. Desde luego, por lo visto en las imágenes, el rol parece haber sido escrito para ella, aunque como ha dicho en una reciente entrevista con Jimmy Fallon, la actriz pensó que iba a ser “el momento más humillante de su vida”.

“No puedo decirte lo angustiados que estábamos, por cierto. Parece que estamos riendo y divirtiéndonos, pero muriendo por dentro. Pensé ‘este es el momento más humillante de mi vida’”, le confesaba Robbie al presentador a raíz de las imágenes en las que aparecen ella y Ryan Gosling caracterizados como Barbie y Ken. Unas divertidas declaraciones en las que Fallon profundizó en su late, preguntándole a la dos veces nominada al Oscar si se imaginó la dimensión y disección que las instantáneas adquirirían en las redes, a lo que contestó con una negativa enorme:

