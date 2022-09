‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg inicia su carrera hacia los Oscar 2023

Aunque la moda de generar películas autobiográficas por parte de los directores, se esté saldado ya con críticas destructivas por parte de la prensa especializada (Véase el caso de Iñarritu con Bardo), parece que The Fabelmans no entrará en esa vorágine de autocomplacencia. No al menos, sí atendemos a las primeras reseñas de la cinta que narra el amor a primera vista por el cine de Steven Spielberg. Y por supuesto a los buenos resultados que ha cosechado en el Festival de Cine de Toronto, donde se ha llevado el Premio del Público.

El director de títulos tan célebres como Tiburón, Salvar al soldado Ryan o La lista de Shindler jamás había participado en dicho certamen. Una decisión que dice mucho de las pretensiones que el Rey Midas de Hollywood maneja de cara a la Alfombra Roja. El evento de Toronto marca un camino destacable en la carrera hacia el Oscar. Precisamente Belfast, otra suerte de autobiopic (esta vez de Kenneth Branagh) ganó el año pasado el mismo galardón que The Fabelmans y hasta el último momento, tuvo opciones de cara a los Oscar 2022.

The Fabelmans está protagonizada por Gabriel LaBelle, quien hace el papel del joven director, mientras que Paul Dano y Michelle Williams son sus padres. El progenitor del futuro realizador es el lado más racional de la familia y Williams motiva el lado artístico de su hijo. Completan el reparto Seth Rogen, Julia Butter, Judd Hirsch, Jeannie Berlin, Oakes Fegley, Robin Bartlett y Gabriel Bateman. Esta supondrá además la última colaboración de Spielberg con el compositor John Williams. El genio creador de bandas sonoras inolvidables no volverá a componer música para la gran pantalla después de The Fabelmans e Indiana Jones 5.

En Estados Unidos ya se habla de The Fabelmans como la frontrunner (favorita) de la edición, aunque quizás es demasiado pronto y como siempre se dice, la carrera por las estatuillas no es un sprint, sino un largo maratón. A falta de salir las nominaciones, la competencia será tan dura como siempre: Elvis, The Whale, TÁR, Ámsterdam o Babylon son, tan sólo, algunas de las propuestas que más posibilidades tienen de cara a la galería.

Dentro del certamen de Toronto, otras cintas como Weird: The Al Yankovic Story, A Gaza Weekend o To Kill a Tiger han cosechado buena parte de los premios. The Fabelmans llegará a los cines el próximo 25 de noviembre.