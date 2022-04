A pesar de la caída de suscriptores mundial que ha sufrido la empresa de Ted Sarandos, no parece que esta, vaya a frenar sus planes de conseguir que los mejores cineastas y actores trabajen para sus plataformas. Martin Scorsese, Adam MckAy, Jane Campion, Paolo Sorrentino o los hermanos Russo son tan sólo algunos de los nombres que han caído en las redes de Netflix. El último fichaje en cuestión ha sido el oscarizado Alejandro G. Iñarritu y su último proyecto titulado ‘Bardo’.

Iñarritu no es tampoco el cineasta mexicano de primer nivel que colabora con “la Gran N roja”. Antes que él, Alfonso Cuarón brillo con Roma y dentro de poco, Guillermo del Toro estrenará su versión animada de Pinocho. Bardo será un estreno que brillará primero en la gran pantalla, algo habitual entre las grandes obras si quieren entrar a concurso en los festivales de Cine. La propia Roma lo hizo, pero también la última historia de autor italiana de Sorrentino, Fue la mano de Dios.

El director de El renacido volverá a repetir con su coguionista de Biutiful y Birdman, Nicolás Giacobone, además de sumarse a su equipo el veterano Darius Khondji, un director de fotografía con un amplio registro (ha iluminado desde Seven a Diamantes en Bruto). La historia supone el regreso a la tierra natal del cineasta, que no rodaba allí desde la espléndida Amores perros. Según lo que se ha podido saber de la cinta, estará protagonizada por un periodista (Daniel Giménez Cacho) que vuelve a su país tras una crisis existencial. Del mismo modo que hizo con Roma, Bardo recreará momentos y relaciones del pasado propio del autor, a modo de retrato autobiográfico. Un recurso que parece estar de moda en Hollywood, ya que este año Kenneth Branagh hizo lo propio con Belfast y Steven Spielberg narrará su juventud en The Fabelmans. En el reparto de la película que se ha catalogado como “comedia nostálgica” también estarán Omar Leyva, Ximena Lamadrid, Andrés Almeida Y Édison Ruíz entre otros.

El fichaje del director y la distribución de Bardo son el resultado de una obsesión que se cruza desde hace varios años en el camino de Netfix: triunfar en los Oscar. Iñarritu es uno de los realizadores favoritos de la Academia, con 4 estatuillas doradas en su estantería. Se espera que Bardo llegue a los cines a principios de 2023, la mejor fecha para competir en los Premios Oscar.