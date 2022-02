Es un buen año para los cinéfilos con suscripción a las principales plataformas de streaming. Debido a que, principalmente, esta temporada de premios nos ofrece la posibilidad de disfrutar de varias películas nominadas a los Oscar 2022 desde la comodidad del hogar. Una oportunidad única para un maratón perfecto de grandes títulos este fin de semana:

1-‘Dune’

Dónde verla: HBO Max

Nominada a 10 Premios de la Academia, la mayoría de ellos están en el apartado más técnico. Sin embargo, es sorprendente que la última película de ciencia ficción de Denis Villeneuve sí que tenga un huevo también la categoría de Mejor película. Es con diferencia la historia con un mayor despliegue técnico de esta edición. Paul Atreides llega a uno de los planetas más peligrosos de la galaxia. En Dune, el planeta desierto encontrará traición, una ecosistema mortal y gigantescos gusanos.

2-‘Madres paralelas’

Dónde verla: Netflix

Aunque no haya tenido demasiada fortuna en los Premios Goya de este año, el nuevo título de Pedro Almodóvar está nominado por la banda sonora de Alberto Iglesias y por una Penélope Cruz inconmensurable. La maternidad y las fosas comunes albergan el tema central de esta historia sobre la pérdida y el recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca fue.

3-‘El poder del perro’

Dónde verla: Netflix

Es con diferencia, la gran favorita y una de las películas nominadas a los Oscar 2022 que todo el mundo tiene que ver. Jane Campion regresa a la dirección con 12 nominaciones en este western en el que se deconstruye la masculinidad al detalle, bajo la oscuridad latente y las sombras de un hijo capaz de cualquier cosa por su madre.

4-‘Being the Ricardos’

Dónde verla: Amazon Prime Video

Si Madres paralelas podría dar su segundo Oscar a Penélope Cruz, lo mismo podría ocurrir con Javier Bardem en Being the Ricardos. La película en la que Sorkin guioniza y que continua con su idílica silla de director, nos relata la relación de los personajes interpretados por el propio Bardem y Nicole Kidman, quien esta también nominada por su papel de Luci Ball.

5-‘Fue la mano de Dios’

Dónde verla: Netflix

Nominada a Mejor película internacional, parece que la nueva propuesta de Paolo Sorrentino no tiene nada que hacer contra Drive my car de Rysûke Hamaguchi. Sin embargo, eso no quita para que Fue la mano de Dios sea una de las películas estéticamente más cuidada de esta edición. El cineasta italiano retrata la nostalgia de una forma voraz, bajo el ecosistema autobiográfico de su Nápoles natal.