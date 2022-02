Madres paralelas es la última apuesta de un Pedro Almodóvar que si bien, no ha terminado de convencer del todo a la Academia Española, sí que ha encontrado cierto reconocimiento en las nominaciones de los Oscar 2022. Desde nuestras fronteras, envíanos a competir a El Buen Patrón a la categoría de Mejor película Internacional en detrimento del trabajo del manchego y, quedándose fuera de la lista final, ha sido la cinta sobre la maternidad la que ha obtenido dos nominaciones a las estatuillas doradas (Mejor Actriz para Penélope Cruz y Mejor Banda Sonora para Alberto Iglesias). Ahora, toca esperar para ver si estas consideraciones tienen dicha al final del camino, siendo la gala de los Goya la primera de las dos paradas este sábado, 12 de febrero.

Decía el director, meses atrás durante la promoción de la producción, que a él lo que más le interesaba del tema de la maternidad era la imperfección, un hándicap que se ve reflejado en cada una de las 4 relaciones materno/filiales que se dan en su historia. Todas ellas, caracterizadas por la ausencia del hombre. La esencial es la que mantiene Janis (Penélope Cruz) con el pasado y con el futuro de una hija recién nacida. Después, inmediatamente como si fuese el reflejo de la otra cara de una misma moneda, vemos a Teresa (Aitana Sánchez-Gijón) y Ana (Milena Smint). Por último, estas dos nuevas madres también construirán su maternidad a partir de sus dos partos.

Janis y Ana dan a luz de manera simultánea en el hospital y al compartir habitación y empatizar por su situación de primerizas solteras, estrechan una relación que se irá complicando con el tiempo. Sin embargo, la sensibilidad de Almodóvar no se limita, al melodrama organizado alrededor de estas dos mujeres. El cineasta muestra también su lado más político, realizando como reza el título, un paralelismo no sólo entre madres, sino con la búsqueda de la verdad y de la memoria histórica. El reparto está sensacional, pero es Cruz quien, como un pilar maestro, intenta sostener una película que se va resquebrajando a medida que avanza su trama.

Desenterrar la verdad

Aunque la historia de estas dos mujeres gane enteros, al situar como telón de fondo la excavación de una fosa común, esta termina tomando ciertos desvíos que hacen, más por lanzar un mensaje ideológico que por continuar resolviendo toda la complejidad creada entre sus dos principales protagonistas.

Janis no ha podido terminar de construir de verdad, una relación tanto con su pasado materno como con un futuro que aparentemente, le ha arrebatado toda esperanza. Desenterrar la verdad para perdonarse es el primer paso para comenzar a cerrar las heridas. Ese foco, tan bien ubicado por parte de Almodóvar se pierde en su tramo final, abandonando completamente las riendas de la historia de unas mujeres que había espoleado durante una hora y media de metraje. Ya no importa Janis, ya no importa Ana. El director rompe el paralelismo metafórico, para señalar con el dedo y transmitir abruptamente un mensaje único, evidente y aleccionador.