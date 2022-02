Esta tarde hemos podido conocer la lista definitiva a las películas nominadas a los Premios Oscar 2022. La enviada española, El buen patrón, aunque había pasado el primer corte, se ha quedado a las puertas de competir por la estatuilla de Mejor Película Internacional. La cinta de Fernando León de Aranoa venció a Mediterráneo y a Madres paralelas de Pedro Almodóvar en la selección de los Académicos españoles. Esta decisión, podría parecer un mero sesgo que entiende que la figura de Javier Bardem y una propuesta atípica en el marco de la categoría son motivos válidos para la decisión. Sin embargo, si se analiza cómo se han comportado las nominaciones de estos Goya 2022, en comparación a los Oscar para la obra del director español, el refrán “nadie es profeta en su tierra” cobra más sentido que nunca.

Comencemos por nuestros Premios nacionales, esos que se entregarán en el Palau de les Arts el próximo sábado, 12 de febrero. Aunque Madres paralelas está nominada a las principales candidaturas (8 nominaciones), está muy lejos de las 14 que ha conseguido Maixabel y qué decir de las 20 de El buen patrón. El certamen español no ha tenido en cuenta el guion original de esta historia sobre la maternidad protagonizada por Penélope Cruz, del mismo modo que no le dieron el busto del pintor en la misma sección por Hable con ella en 2003 y esta, rompió los esquemas al llevarse el Oscar al Mejor Guion Original el mismo año. Por otro lado, entre esas discrepancias extrañas se encuentra la banda sonora original. Los Goya han entendido que la composición e Alberto Iglesias para Maixabel, sí que merecía opción a galardón, pero que el trabajo de el mismo compositor para Madres paralelas no. Por no hablar de lo extraño ue es que una producción de El Deseo no entre en categorías como Mejor diseño de vestuario y Mejor dirección artística.

En Hollywood sí que valoran a Almodóvar

Pedro Almodóvar parece haberse desquitado con las nominaciones a estos Oscar 2022. Sus Madres paralelas han obtenido la nominación para Alberto Iglesias y su banda sonora original y para Penélope Cruz por su papel protagonista. Aunque, tendrá una dura competencia al enfrentarse a nombres como Kirsten Dunst o Kristen Stewart.

De esta forma el director consigue una repercusión mayor que El buen patrón, la cual no optará a ninguna estatuilla y todo ello, sin el apoyo de la Academia de Cine español.