Era algo previsible, pero ya es oficial: El buen Patrón no ha pasado el corte final de las nominaciones a los Oscar 2022. La cinta dirigida por Fernando León de Aranoa fue la seleccionada por la Academia de cine española, en detrimento de Madres paralelas y Mediterráneo para representar al país en la categoría de Mejor Película internacional. Aunque, la sátira empresaria protagonizada por Javier Bardem pasase el primer corte, no ha podido hacer nada frente al buen nivel general que había en la categoría mundial.

Drive my car (Japón), Fue la mano de Dios (Italia), Flee (Dinamarca), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) y La peor persona del mundo (Noruega) han sido las seleccionadas. Para entender la dura competencia, debemos entender que cintas como Titane, la cinta francesa ganadora de la Palma de Oro de Cannes se cayó en el primer corte y que historias como Noche de fuego, de México no han conseguido hacerse con uno de los cinco huecos a pesar de haber encandilado a la crítica mundial.

La asignatura pendiente de la Academia española

Si analizamos las películas enviadas a los Oscar por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España de aquí a unos años atrás, parece que no existe un criterio único para seleccionar a la mejor candidata. En 2019 sí que conseguimos un puesto, gracias a Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, en una clara intención de enviar a un autor como el cineasta manchego a por el premio y a un embajador de España en Hollywood como es Antonio Banderas. Otras ediciones en cambio, se ha optado por llevar taquillazos como Campeones o El orfanato, en vez de otros largometrajes de corte autoral.

Si bien nadie ha dudado sobre la calidad de El buen patrón, se echa en falta cierta estrategia por parte de la Academia para analizar la proyección de las obras patrias en el extranjero. Madres paralelas, uno de los descartes de este 2022, está nominada en dos categorías (Mejor Banda sonora Original y Mejor Actriz para Penélope Cruz). No sabemos qué habría pasado con la apuesta del cineasta manchego, pero seguramente habría obtenido mejores resultados de haber recibido el apoyo de los Académicos españoles. Quizás es el momento de comenzar a comprender qué es lo que buscan en la categoría los Oscar y analizar los proyectos de cara a los festivales extranjeros y no tanto hacia nuestro propio ombligo.