‘The Wonder’ de Florence Pugh llegará a los cines después de su estreno en el Festival de Toronto

Netflix acaba de anunciar recientemente las fechas de lanzamiento en cines que tendrán sus títulos más ambiciosos de cara a los Oscar de 2023. Una de ellas es The Wonder, la película protagonizada por Florence Pugh que antes de su llegada a las salas, se verá por primera vez en el Festival de Cine de Toronto el 13 de septiembre.

Dirigida por el chileno Sebastián Lelio, The Wonder está basada en la novela homónima de 2016 escrita por Emma Donoghue. La autora, no es ajena al triunfo audiovisual ya que suya es también la historia de La habitación, la cual le valió un Oscar a la actriz Brie Larson. Esta última publicación está basada en las historias reales de las niñas en ayunas. Mujeres jóvenes que afirmaban vivir sin alimento durante largos períodos y que según ellas, solo recibían energía de su fe en Dios. Lelio es todo un experto en retratar complejos aspectos de personajes femeninos como ya demostró dirigiendo Una mujer Fantástica, largometraje que ganó el Oscar a la mejor película extranjera.

El guion ha sido adaptado por el propio cineasta y Alice Birch. Producida por Tessa Ross, Juliette Howell, Ed Guiney y Andrew Lowe como productores ejecutivos, The Wonder es una de las claras apuestas de la empresa de Ted Sarandos de cara a los premios de la Academia. Unos galardones en los que la plataforma pionera del nuevo paradigma audiovisual ha brillado en varios campos, como es el caso de la dirección en la edición pasada, brindándole el triunfo a Jane Campion. Lo que no ha conseguido todavía y es un tema que comienza a ser una espina enquistada es el gran premio a mejor película. Consideración que la empresa california tratará de obtener en la próxima edición, gracias a filmes como Blonde, Bardo, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, White Noise o la propia The Wonder. La propuesta de Lelio llegará a cines seleccionados en noviembre, mientras que su aterrizaje dentro de la plataforma se dará en diciembre. Su sinopsis oficial es la siguiente:

“En la región irlandesa de las Midlands del siglo 19, una niña deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. Esta se llama Anna O’Donnell y recibe visitas de numerosos peregrinos y turistas que se reúnen para contemplar a la primera persona que ha sobrevivido estando tres meses sin comer. ¿Es una santa o existen motivos más perversos detrás del fenómeno? Es un thriller psicológico inspirado en el fenómeno de las chicas ayunadoras, bajo el marco de la aclamada novela de Emma Donoghue”.