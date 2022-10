La mala taquilla de ‘Ámsterdam’ especula pérdidas de 100 millones de dólares

Ámsterdam es la última gran propuesta con un elenco estelar que llegará a los cines este 2022. La última gran superproducción del director David O. Rusell se estrenó el pasado fin de semana en Estados Unidos, fracasando enormemente en la taquilla. Según Deadline, la película comandada por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington podría llegar a perder 100 millones de dólares debido a las previsiones dadas por varios informes, después de recaudar tan sólo 6,5 millones de dólares a nivel nacional.

El presupuesto de Ámsterdam ronda los 80 millones, el doble que el anterior proyecto de Russell, La gran estafa americana. Sin embargo, aquella historia recaudó en todo el mundo 250 millones de dólares, obteniendo además diez nominaciones a los Premios Oscar. El polémico cineasta siempre ha sido un imán para la taquilla, rodeándose maravillosamente de estrellas para cada nueva propuesta. No obstante las figuras de su elenco inicial no han tenido nada que ver en la debacle que se avecina para las arcas de su distribuidora, Walt Disney y 20th Century Fox. El principal problema del sobrecoste parece ser el cambio en la ubicación, trasladando de Boston a los ángeles el set, además de detenerse las grabaciones debido a la pandemia del COVID. En un principio, Ámsterdam estaba programada para reanudar su rodaje en 2020, pero se retrasó hasta enero de 2021. El elenco no estaba dispuesto a trasladarse más allá de los ángeles, por lo que se mantuvo un compromiso de mantenerse en la Costa Oeste, agregando un coste extra de 30 millones al presupuesto.

A pesar de haber tenido problemas en el pasado con varios actores, O.Rusell consiguió volver a reunir a un reparto increíble. Todo porque cada uno de ellos querían trabajar con él. Aparte del trío protagonista inicial, Ámsterdam cuenta en su elenco con Rami Malek, Anya Taylo-Joy, Taylor Swift, Michael Shannon, Robert De Niro y Chris Rock. Se trata de la tercera colaborador del director con Bale, con el que había trabajado conjuntamente para llevar esta historia a la gran pantalla.

Las críticas internacionales tampoco han acompañado a la cinta, generando una asombrosa ambigüedad que ha prodigado más valoraciones negativas que positivas y un amplio grueso de críticos a los que no termina de convencer esta especie de comedia con intriga, basada en parte en hechos reales.