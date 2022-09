‘Ámsterdam’ presenta los carteles individuales con su elenco de estrellas

Ámsterdam es con bastante diferencia, el proyecto cinematográfico que va a reunir a más estrellas de la primera línea en el cine. Hace una semana pudimos disfrutar del primer tráiler que nos daba a entender que esta era una historia en clave de thriller, pero también una prueba de amistada para su trio principal de personajes. Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington. Por si estos tres nombres no fuesen un reclamo por sí mismos, e resto del elenco secundario dejará a muchos con la boca abierta: Chris Rock, Timothy Olyphant, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Alessandro Nivola, Rami Malek, Zoe Saldaña, Robert De Niro, Matthias Schoenaerts y la cantante Taylor Swift. Claro está, con esta brillante ristra, la 20th Century Fox no iba a dejar escapar la oportunidad de publicar los carteles individuales de los personajes a los que interpretaran todos estos nombres.

¿Tu destino? #ÁmsterdamLaPelícula ¿Con quién? ¡Con todo este elenco!🔥 6 de octubre, solo en cines. pic.twitter.com/zdfaWo9Zc1 — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) September 12, 2022

La historia de Ámsterdam se centra en tres amigos. Un médico llamado Burt (Bale), el abogado Harold (Washington) y una enfermera llamada Valerie (Robbie). Su relación se ha mantenido estrecha a lo largo de los años, sin importar los azares del destino. Pero pronto, esa relación recibirá inesperadamente una difícil prueba, ya que cuando un hombre aparece muerto, este trío se convierte en el principal sospechoso del asesinato. Con una base que se inspira en la realidad, Ámsterdam se presenta como una historia de misterio que no dejará de lado la comedia negra.

"Nuestra reputación está en juego".#ÁmsterdamPelícula, 28 de octubre solo en cines. pic.twitter.com/ts2Hw4G6xN — 20th Century Studios España (@20thCenturyES) September 6, 2022

Esta propuesta fílmica supone el regreso del director David O. Russsel, desde que en 2015 estrenase Joy, con Jennifer Lawrence. No obstante, su carrera como cineasta está llena de éxitos como El lado bueno de las cosas, The Fighter o La gran estafa americana. Eso sí, Rusell no ha estado exento de polémica durante su carrera, pues su controvertida forma de trabajar, con numerosos ataques de ira le ha supuesto enfrentamientos en el pasado con actores como George Clooney. Por otro lado, la actriz Amy Adams aseguró que trabajar a sus órdenes fue una auténtica tortura, pero su controversia más comentada fue la acusación de agresión sexual de su sobrina transgénero de 19 años. Una colección de escarceos públicos que llevan a muchos a preguntarse, en plena era de la cancelación, cómo es posible que el director siga trabajando a más alto nivel dentro de la industria.

Ámsterdam se estrenará en los cines españoles el próximo 28 de octubre. ¿Tendrá un hueco en la temporada de premios?