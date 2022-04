Chris Rock y Will Smith se convirtieron, inevitablemente, en los dos protagonistas absolutos de los Oscar 2022. El cómico y el actor empañaron el glamour y el brillo que envuelve los premios más prestigiosos del cine, con la bochornosa escena que protagonizaron sobre el escenario.

Mientras que Will Smith, ganador del Oscar a Mejor Actor, se lamentó por lo ocurrido unas horas después de la ceremonia, publicando en sus redes sociales un comunicado en el que pedía disculpas tanto a la academia como a Chris Rock, el cómico se ha tomado su tiempo para reflexionar antes de pronunciarse en público.

Rock ha esperado unos días hasta romper su silencio, después de haberse convertido en el centro de todas las miradas, tras la bofetada que le dio Will Smith durante la gala de los Oscar por haber hecho una broma de mal gusto sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett.

Durante la gala, Chris Rock se quedó completamente en shock tras la agresión de Will Smith. El cómico no se esperaba que el actor reaccionase de esa manera, por ello, ha necesitado tomarse unos días para ser capaz de valorar lo ocurrido.

Ha sido tras su show en Boston, de la gira ‘Ego Death Tour’, donde ha afirmado que: “Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio”, explicaba Chris Rock ante el público, que arrancaba en aplausos inmediatamente.

Pese a ser consciente de que el asunto no se va a olvidar tan fácilmente, Chris Rock ha decidido hacer apología al ‘show must go on’. De esta forma, se ha refugiado en su espectáculo ‘Ego Death World Tour’, para evadirse del hecho de que desde el pasado domingo, no se hable de otra cosa.

Ego Death World Tour 2022 all new material introspective very personal and very funny . Can’t wait to show you. The link for tickets is in my bio. pic.twitter.com/YEfF2ybnWZ

— Chris Rock (@chrisrock) February 22, 2022