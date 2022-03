La incómoda situación vivida durante la ceremonia de los Oscar, donde Will Smith pegó un bofetón a Chris Rock, después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer, llegó hasta ‘El Hormiguero’. Eran muchos los que esperaban que Pablo Motos reaccionase a lo ocurrido, e inevitablemente, este lunes el presentador se pronunció sobre los hechos.

La agresión de Will Smith en los Oscar fue uno de los temas estrella de la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’. Aunque eran varios los colaboradores en la mesa, todas las miradas se dirigieron a Pablo Motos, debido a su gran amistad con el actor.

«No se habla de otra cosa en el planeta, de eso, y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte…», comentó el presentador de ‘El Hormiguero’.

Tras volver a ver las imágenes de lo ocurrido, Pablo Motos ha señalado lo siguiente: «Da un mal rollo tremendo. Es un tema muy delicado y entiendo que, como soy amigo de Will, cualquier cosa que diga, de entrada, es sospechosa».

💬 Pablo Motos: “La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata” #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

«Si ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí; no sabemos el nivel de sufrimiento que puede tener su mujer con la alopecia; lo alterado que puedes estar la noche que parece que te van a dar un Oscar…», señaló el presentador.

A pesar de su amistad con la estrella de Hollywood, Motos quiso dejar claro que: “la violencia siempre injustificable y Will Smith ha metido la pata. Seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte». Y añadió: “Es un arrebato, es una cagada de la que después te arrepientes, pero estas cosas pasan muy rápido».

No obstante, Pablo Motos concluyó alabando al actor, de quien destaca su gran corazón. «Will es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en m vida, no es violenta. Y además de un talento incuestionable y tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche. El que esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra».

Will Smith pide disculpas

Por otro lado, esta madrugada Will Smith se volvió a disculpar por lo ocurrido. A través de sus redes sociales, el actor pidió perdón a Chris Rock y confesó estar muy avergonzado por su comportamiento en los Oscar. «Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable», asegura en una publicación de Instagram.

En la misma publicación, señala que la violencia es “venenosa” y “destructiva”, no obstante, explica que “una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente».

«Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué», concluye el actor en el comunicado publicado en sus redes sociales.