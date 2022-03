Benedict Cumberbatch, Jim Carrey, Andrew Garfield o Denzel Washington fueron algunos de los nombre propios que acudieron a la gala 94º de los Oscar. Esta nos ha dejado muchas sorpresas entre los ganadores, pero el protagonista de la noche no ha sido otro que Will Smith, que vivió una noche de luces y sombras.

El estadounidense ganó el reconocido premio como mejor actor del año, un auténtico logro que premia la gran carrera profesional que lleva. Aunque esta se vio eclipsada por un incidente que ocurrió momentos antes de que le entregaran el famoso galardón.

Cuando subió al escenario a recitar su discurso quiso excusarse del incidente: “El amor te hace hacer locuras”. Esto ha provocado que los principales miembros de la Academia se reúnan de urgencia para anunciar que se abrirá una investigación formal sobre lo sucedido.

LA INESPERADA CACHETADA DE WILL SMITH A CHRIS ROCK EN LOS OSCAR ⭕ WILL SMITH DA UN BOFETÓN A CHRIS ROCK DURANTE LA GALA DE LOS OSCAR POR UN CHISTE SOBRE LA ALOPECIA DE SU MUJER, JADA PINKETT. pic.twitter.com/kxnZwbtfWS — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 28, 2022

El presidente de la institución, David Rubin, envió una carta a todos los académicos para expresar el malestar que sienten: “La retransmisión de la 94ª edición de los Oscar estaba concebida como una celebración de los muchos individuos de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Estamos molestos e indignados por el hecho de que esos momentos fueran eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino de uno de los nominados sobre el escenario. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith ocurridas el domingo por la noche”.

Asimismo, el humorista y actor, Jim Carrey, concedió una entrevista para un programa de la emisora CBS, donde se expresó sobre el incidente vivido: “Me asqueó la ovación a Will Smith. A Hollywood le falta espina dorsal y parece que es una clara indicación de que ya no somos el club que mola”.

Seguidamente, el actor afirmó que Will Smith tenía que haber sido escoltado afuera, y que Chris Rock le debería haber denunciado la agresión: “Si quieres gritar desde la platea y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter, está bien. Pero no tienes derecho a subir al escenario y pegarle a alguien en la cara por haber dicho algunas palabras”, sentenciaba.