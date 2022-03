Jorge Javier Vázquez también ha querido pronunciarse sobre la agresión de Will Smith en los Oscar. El presentador aprovechó esta ocasión para lanzar un “zasca” a Pablo Motos.

La noche de los Oscar del 2022 será recordada por el puñetazo que el actor de ‘El príncipe de Bel-Air’ hacia el presentador de la gala, Chris Rock. Las imágenes de este suceso han dado la vuelta al mundo y en ‘Sálvame’ se han querido posicionar sobre esta polémica.

Los colaboradores del programa, tanto como el catalán, han querido opinar sobre el gran evento de Hollywood y se has escuchado diferentes opiniones. Por un lado, María Patiño fue muy rotunda con el tema. «Le pediría a Will Smith o a cualquier hombre que me dejen defenderme, tengo capacidad como mujer», explica la tertuliana.

La opinión de los colaboradores de lo ocurrido con Will Smithhttps://t.co/2bPXnvx5L8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 28, 2022

Por otro lado, Anabel Pantoja piensa que el actor debería haber pronunciado su malestar por la broma, pero no debería haber recurrido a la violencia. Sin embargo, la persona que ha tratado este tema de una forma muy punzante ha sido Jorge Javier Vázquez. El presentador ha aprovechado esta ocasión para mandarle una pullita a Pablo Motos, el cual es muy socio del actor.

El cómico ha querido lanzar alguna broma sobre la relación de amistad que tiene el comunicador del programa de Antena 3 con el intérprete. «¿Deberá seguir Pablo Motos invitando a ‘El Hormiguero’ a Will Smith? ¿Qué debe suponer esto para Pablo Motos?», comentó el catalán ya que ambos son amigos muy cercanos desde hace varios años.

«¿Sabéis cuál es mi reflexión sobre todo esto? Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre que luego…. Esa gente que sonríe siempre en pantalla y que siempre está tan comedida, en algún momento enseñan la patita. Sin embargo, los que la enseñamos aquí, esto es lo que hay», sentenciaba Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Sálvame’.