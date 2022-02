El pasado martes 1 de febrero, Jorge Javier Vázquez se encargó de presentar ‘Sálvame Naranja’. Eso sí, lo hizo con un aspecto un tanto diferente y con el que consiguió dejar sin palabras tanto a sus compañeros como a los espectadores del programa. Pero ¿qué es lo que le ha ocurrido exactamente para preocuparles a todos?

El presentador catalán se despertó con los ojos completamente hinchados, aunque realmente no sabe el verdadero motivo por el que ha ocurrido. “No sé qué me ha pasado. Me he levantado así de hinchado”, comenzó asegurando Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, añadió lo siguiente en ‘Sálvame Lemon Tea’: “He venido arrastrándome, pero lo he hecho por ustedes”.

Debemos tener en cuenta que el conductor de este programa de Mediaset, aunque se lo ha tomado con humor, se mostró realmente preocupado por esta inesperada inflamación. Por ese mismo motivo, el equipo de ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en poner a su disposición lo que fuera necesario para que se encontrara, poco a poco, mucho mejor.

Jorge Javier Vázquez hace una aclaración sobre el aspecto de sus ojos: «Esperemos que se vaya bajando de aquí a la noche» https://t.co/yyykiQJ215 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 1, 2022

“Así tiene la gente un motivo para ver lo de Montealto», aseguró Jorge Javier Vázquez, refiriéndose al programa especial que se llevaría a cabo esa misma noche a las 22:00 horas en Telecinco, a modo de homenaje a Rocío Jurado. Un espacio, que lleva por título ‘Montealto. Regreso a la casa’, que contó con la presencia de la propia Rocío Carrasco en el plató.

Después de hacer este pequeño recordatorio a la audiencia, el catalán quiso añadir algo más: “Esperemos que se vaya bajando de aquí a la noche”. Y es que él fue el encargado de presentar ‘Montealto. Regreso a la casa’ junto a Rocío Carrasco, donde la protagonista aclarará muchas dudas respecto a ese distanciamiento que, a día de hoy, sigue teniendo con su familia.