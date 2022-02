La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores sigue abierta y no parece que tenga un final pronto. Si volvemos la vista atrás podemos verlos compartiendo una amistad y plató, pero actualmente el exguardia civil no es bien recibido en las estructuras de Mediaset y el catalán inició una guerra de motes a la que el malagueño no ha tenido miedo a sumarse. El presentador le nombró primeramente ‘el penas’, un apodo que poco tardó en extenderse, pero el exmarido de Rocío Carrasco ha querido responderle.

Los periodistas le hicieron un par de preguntas cuando acompañaba a su hija a una operación de pecho y fue ahí donde se refirió a Jorge Javier como ‘la vedette de Badalona’. No obstante, el presentador de ‘Sálvame’ no se lo ha tomado a mal: «Me parece un gran halago». Entre risas al saber el mote que le ha puesto dijo: «Primero le vi muy sobresaltado comparando me parece más tremendo llamarle ‘el penas’, que es algo que ya le han colocado en la Wikipedia, que él a mi ‘la vedette de Badalona’, que es muy inofensivo, me hace hasta gracia».

Ante esto, el de Badalona ha tomado una decisión a la hora de referirse al exmarido de Olga Moreno: «ya no voy a referirme a él como ‘el penas’; solo me voy a referir a él teniendo en cuenta la relación que tenga en ese momento». Sus compañeros le aplaudieron la iniciativa: «Muy bien, eso le va a sentar peor».

Por lo que Jorge Javier Vázquez actualmente se referirá al exguardia civil como “el novio de Marta Riesco”. Si por algún casual esta se terminase, pasaría a ser de nuevo “el exmarido de Olga Moreno”. Aun así, el barcelonés ha querido destacar que “no está a la par”, un criterio al Kiko Hernández se ha sumado consolidando que “es una guerra desigual”. Ahora habrá que esperar a si Antonio David Flores vuelve a pronunciarse sobre el presentador más famoso de Telecinco.