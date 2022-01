Antonio David Flores ha vuelto a la carga. La semana pasada el ex marido de Rocío Carrasco mostró su rechazo al seguimiento que está teniendo por parte de la prensa, desde que se hizo pública su relación con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, Marta Riesco. E incluso, no dudó en cargar contra Jorge Javier Vázquez.

El ex colaborador, volvió a estallar contra Telecinco y contra ‘Sálvame’, con quien todavía no ha enterrado el hacha de guerra después de haber sido despedido de manera fulminante del programa tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

En cuanto a Jorge Javier Vázquez, Antonio David le mandó “un beso” de forma irónica, y se dirigió al presentador como “la vedette de Badalona”. Unas palabras tras las cuales, el catalán ha respondido de manera contundente.

El presentador no ha querido quedarse en un simple comentario con cierta ironía, ha ido más allá https://t.co/xDFuJBn40w — Telecinco (@telecincoes) January 30, 2022

Jorge Javier no se ha andado con rodeos. Lejos de mostrarse molesto con las palabras del ex colaborador, se ha mostrado muy tranquilo y no ha dudado en responderle con la ironía que le caracteriza. «Pues mira, te voy a decir una cosa… En realidad, soy un gran artista, y lo de «vedette de Badalona»… A mí me parece un halago», expresó el presentador en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

«Lo vi muy sobresaltado y luego ya cuando lo de «la vedette de Badalona», te digo una cosa… Comparando, me parece más tremendo llamarle yo ‘el penas’ que él a mí ‘la vedette de Badalona’», sentenció Jorge Javier, asegurando que no le habían molestado sus palabras.

«Considero que, la verdad, teniendo lo del penas, que aparece en la Wikipedia, me parece que es algo muy inofensivo, me hace hasta gracia», concluía Jorge Javier, entre risas.