El ‘Benidorm Fest’ está siendo toda una sensación. El festival de TVE para elegir al representante de España en ‘Eurovisión 2022’ está en boca de todo el mundo, tanto, que incluso en programas de otras cadenas hacen sus propias cábalas sobre quien podría ser el ganador. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez ha hablado sobre el festival en ‘Sálvame’.

Todo comenzó cuando este jueves en ‘Sálvame’ promocionaron la candidatura de Rigoberta Baldini, con su ‘Ay mamá’, para representar a España en ‘Eurovisión 2022’. Una canción que además, forma parte de la banda sonora del nuevo especial de Rocío Carrasco, ‘Montealto, la vuelta a casa’.

Este jueves en ‘Sálvame’, tan solo unas horas antes de la segunda semifinal, incluyeron a un joven que entró en el plató del programa con un cartel que ponía “Rigoberta Bandini Eurovisión 2022”, ataviado con una teta gigante, haciendo mención a la canción de la artista catalana.

Los colaboradores, que no se esperaban esta actuación, no dudaron en comenzar a bailar al ritmo de la canción ‘Ay mamá’ de Rigoberta. Una canción que ya se ha colado en la lista de los temas más virales del momento a nivel global.

Cuando el joven abandonó el plató, Jorge Javier Vázquez sorprendió a los presentes al dar su opinión sobre Rigoberta Bandini y su candidatura para representar a España en ‘Eurovisión 2022’. Una candidatura que se presenta como una de las grandes favoritas, con muchas papeletas para ganar el ‘Benidorm Fest’ este sábado.

Jorge Javier Vázquez expresó que “A mi me encanta, pero no sé yo si para Eurovisión…”, dijo el presentador. No obstante, a otros colaboradores presentes en el plató, como Terelu Campos, son fieles defensores de la artista catalana.