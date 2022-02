‘Montealto: Regreso a la casa’ ha finalizado su emisión y con él todos los secretos sobre las posesiones de Rocío Jurado que Rocío Carrasco ha querido mostrar a toda España. Algunos de estos objetos son cartas escritas por Antonio David Flores, su exmarido, que han provocado reacciones en Telecinco como la retirada de apoyo de Gloria Camila al exguardia civil y hasta las propias críticas de Jorge Javier Vázquez a su programa y a la cadena.

«Creo que después de todo lo que se está contando, no hay ningún profesional que se pueda poner al lado del ex de Olga Moreno. Y ya no estoy hablando del maltrato», empezó diciendo el de Badalona. Este ha querido señalar sin tapujos a los que considera que siguen haciendo que el relato de la hija de la cantante parezca falso: «hablo de mi cadena, porque es donde trabajo». No es la primera vez que el presentador hace este tipo de declaraciones, estos últimos días se han repetido.

JJV: “Estoy al lado de Rocío Carrasco. Al lado de la persona que lo ha demostrado absolutamente todo. Todos los que se posicionan al lado del ex de Olga Moreno, se retratan a sí mismos. Perro no come carne de perro” Bravísimo @jjaviervazquez 👏🏼👏🏼👏🏼#lanuevarocio pic.twitter.com/oylIR4PSGw — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 19, 2022

Jorge Javier Vázquez no puede entender «cómo se permite a ciertas personas que se sienten en plató para que, después de todo lo que ya conocemos, sigan apoyando al ex de Olga Moreno cuando vive instalado en la amenaza continua, el terror que infunde a todos los miembros del clan por lo que pueda contar».

En uno de los últimos programas de ‘Sálvame’, el presentador catalán ha considerado que lo hizo en su momento el excolaborador del programa se considera una “dictadura del terror” que acabó cuando por fin Rocío Carrasco se decidió a hablar y a pronunciarse para contar lo que ella vivió por culpa de su exmarido. Esta versión fue sustentada por numerosos documentos, mientras que a Antonio David Flores solo le bastaba abrir la boca para que todo el país creyese su interpretación de los hechos.