Una tarde más, ‘Sálvame’ ha abordado el tema del conflicto que Rocío Carrasco mantiene con su expareja y el clan Mohedano. El presentador, Jorge Javier Vázquez, se ha mostrado muy contundente contra los defensores del exguardia civil.

El pasado lunes 21 de febrero se hizo un resumen de lo que la hija de Rocío Jurado contó en ‘Montealto, regreso a la casa’. Un instante que el mismo presentador no desaprovechó para cargar contra quien fuera su colaborador y a quienes le defienden.

Procedió argumentando en plató su opinión acerca de la manera de actuar que tiene Antonio David Flores: “Esta persona vive instalado en la amenaza continúa y el miedo que mete a los miembros del clan por lo que pueda contar. Es absolutamente incomprensible que alguien pueda apoyar la dictadura del terror que ha impuesto durante tantos años”.

Lo cierto es que ambos nunca llegaron a tener buena relación. Además, a medida que se destapa algún resquicio negativo del excolaborador, hace que Jorge Javier Vázquez se reafirme en que «no es trigo limpio».

Jorge Javier Vázquez, contra Rosa Benito: “No quiere apoyar a Rocío Carrasco porque necesita armas para seguir atacando” https://t.co/XxsR2fts9R — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 17, 2022

El presentador de Telecinco, que se dirige al excolaborador como “el Penas” o “el exmarido de Olga Moreno” hizo un breve inciso sobre las represalias que tuvo su comportamiento: “Ha conseguido tener amordazada y fuera del mapa a una señora que ahora se ha decidido a hablar”.

Seguidamente, aprovechó para dirigirse a todos aquellos que continúan defendiendo a Antonio David Flores: “Y si tú como persona le defiendes, estás siendo cómplice de lo más oscuro del ser humano. Y no estoy hablando solo del maltrato, ¿eh?”.

Aunque los ataques no cesarían aquí, ya que se vio incapaz de terminar su discurso sin hacer esta conclusión: “No entiendo que se pueda permitir que haya gente que se siente en platós defendiendo al ex de Olga Moreno. Me estoy refiriendo precisamente a los de esta cadena, que es la que está dando voz al relato de Rocío Carrasco en su docuserie”.