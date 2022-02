No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los presentadores más consagrados y respetados de la televisión en nuestro país. Pero no siempre ha sido así. De hecho, durante mucho su participación en ‘Sálvame’ fue muy cuestionada, por el formato del programa.

Uno de los mayores puntos de inflexión fue en el año 2009, cuando Jorge Javier Vázquez consiguió un Premio Ondas. En la gala de entrega de premios, Àngels Barceló era la persona que tenía que entregarle el galardón al presentador de ‘Sálvame’. De manera misteriosa, la periodista se ausentó por lo que Arturo Valls tuvo que dárselo.

Siempre se ha dio que Jorge Javier Vázquez y Àngels Barceló, desde ese preciso instante, no mantienen la mejor de las relaciones que digamos. El pasado miércoles 16 de febrero, después de hablar de lo que se cuestiona el papel de influencer de Anabel Pantoja, Jorge Javier Vázquez ha querido aprovechar la ocasión para sacar a relucir una anécdota que tiene relación con la comunicadora.

“Estas semanas he tenido que ir varios días a la SER para la promoción de mi obra. Y, siempre que voy, me dicen ‘Uy, a ver si te vas a encontrar con Àngels Barceló”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez a sus compañeros de ‘Sálvame’. Es entonces cuando, lejos de que todo quedase ahí, quiso ir más allá.

“Y, durante unos días, una persona me ha dicho: ‘Llevo trabajando aquí 8 años. Coincido con ella en el ascensor un montón de veces, y aún no me ha dicho buenos días’”, aseguró el catalán. Es entonces cuando el presentador de televisión no dudó en sentenciar de la siguiente manera: “Luego yo soy el pitiminí y ella es la diosa…”.

No es la primera vez que hace mención a lo sucedido en la entrega de los Premios Ondas en 2009. De hecho, hace un tiempo, se pronunció en su blog sobre este episodio. “Le recuerdo su desaparición del escenario de los Ondas, cuando le tocaba entregarme el premio. Y entonces ella me dice: ‘Te hicimos daño, ¿verdad?’. Y yo le contesté que sí, que me lo hicieron. Que me humillaron”, afirmó.