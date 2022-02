Jorge Javier Vázquez ha estallado contra Rosa Benito. El presentador de Telecinco volvió a criticar duramente contra la ex cuñada de Rocío Jurado por sus últimas declaraciones.

El catalán aseguró sentirse muy decepcionado. A pesar del acercamiento que tuvieron ambos en el plató de ‘Ya son las ocho’, el intérprete ha vuelto a cargar contra la malagueña por sus palabras sobre Rocío Carrasco. Según la colaboradora, no fue capaz de ver la docuserie de su sobrina.

«Es una docuserie brutal. Yo solamente vi un capítulo y no quise ver más. Y me da igual que se me critique. Yo he tenido mis propias vivencias y no quiero verla. No quiero nada que me haga sufrir. Lo tengo clarísimo», reaccionó la ex mujer de Amador Mohedano en ‘Ya es mediodía’.

Jorge Javier Vázquez, contra Rosa Benito: “No quiere apoyar a Rocío Carrasco porque necesita armas para seguir atacando” https://t.co/XxsR2fts9R — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 17, 2022

El presentador de ‘Sálvame’ no pudo evitar explotar ante estas declaraciones. “Creo que ella no quiere apoyar del todo a Rocío Carrasco porque necesita armas para llegado el momento seguir atacando. Ella está ahora en el periodo de estrategia”, ha dicho Jorge Javier Vázquez.

«Estás viendo el sufrimiento de una persona que no te es ajena, que ha sido tu familia. Como ser humano es inadmisible que alguien no quiera ver el sufrimiento de otra persona que le importa», afirmó el catalán y califica la actitud de Rosa Benito de «egoísmo brutal».

«Me ha decepcionado muchísimo», aseguró Jorge Javier Vázquez, tras escuchar las palabras de Rosa Benito. «Es una absoluta superviviente que quiere salir sin marcharse. Y hay otra cosa que te quiero decir. Estoy hasta las narices, ya que se emplee lo de las dictaduras para atacarnos», continuó el intérprete.

«Vamos a ver, Rosa, si esto fuera una dictadura no te podrías posicionar, porque pensarían por ti, lo que te estamos diciendo es que seas libres y te posiciones. ¡Toma partido! ¡Mójate!», sentenció el presentador.