Jorge Javier Vázquez ha provocado que María Patiño abandone el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora se fue indignada y entre lágrimas del programa de Telecinco.

La gallega ha estado a punto de hacer lo mismo que hizo Anabel Pantoja y marcharse por completo. La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ siempre se ha mostrado muy emotiva en el programa. Además, esta no ha sido la primera vez que se produce un encontronazo entre ambos.

Todo se ha producido a raíz de un comentario del presentador. María Patiño estaba hablando con Carmen Alcayde sobre un tema de Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez las ha cortado la conversación. «Has estado una hora en el Lemon Tea», ha comentado el catalán. Ante este desplante, la periodista se ha ido de la mesa entre lágrimas para hablar con el director de ‘Sálvame’.

María Patiño, a Jorge Javier Vázquez: “Me creas mucha inseguridad” #SálvameLemonTea https://t.co/c5efauo2nH — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 17, 2022

«Siempre me dices lo mismo y me creas mucha inseguridad. Siempre me haces las mismas bromas, y me siento a veces como que soy un coñazo», le ha espetado la tertuliana. La colaboradora había escuchado por el pinganillo cómo le decía David Valldeperas al intérprete que tenía que cortar a su compañera para poner el siguiente vídeo.

«Llevaba unos días con mucha inseguridad porque había muchas veces que me cortabas y pensaba que es que lo estaba haciendo mal. Me estaba volviendo loca», ha afirmado María Patiño. Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha querido quitar hierro al asunto afirmando que todo eran bromas y que no era nada serio.

Sin embargo, el presentador ha asegurado quehay momentos en los que tien que avanzar la escaleta y eso debe cumplirse. “Hay una escaleta y unos tiempos, no es porque sea poco interesante lo que dices», ha concluido el catalán.