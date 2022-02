El pasado viernes 11 de febrero se emitió en Telecinco ‘El precio del silencio’, un monográfico que estudió el impacto que tuvo la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En él se mostraban a varios miembros de la familia contrarios a ella, los cuales habían incrementado su presencia en televisión y, por ende, sus ingresos económicos. Y todo gracias a que la hija de la más grande contara su versión.

Una de las más favorecidas en este aspecto, tras la emisión de la docuserie, ha sido su propia hija, Rocío Flores, colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’. En un primer momento se mostró tajante en su decisión al no querer hablar sobre el documental que emitiera su madre. Aunque no tardaría en cambiar de opinión puesto que, a través del programa donde trabaja, empezó a lanzar todo tipo de indirectas hacia su madre.

En una de sus últimas intervenciones, la nieta de Rocío Jurado fue bastante incisiva. Y es que apuntó que su madre no se atrevía a contestar a Gloria Camila, argumentando que antes de poder hacerlo debía recibir instrucciones de su pareja, Fidel Albiac.

Tengo el cuerpo revuelto tras escuchar a Rocío Flores hablar así de su madre y atacar a Fidel Albiac: “es un ser de luz y lo que menos tiene es luz”. Hoy ha demostrado realmente cómo piensa y ha sacado la maquinaria pesada. pic.twitter.com/9pgoGHuks4 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 10, 2022

Pero su tajante intervención no se queda ahí, la propia Rocío Flores amenazó con contar sus vivencias: “Lo mismo, si a mí algún día me da la gana, y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo se cae España”. De esta manera aseguraba que si su testimonio saliera a la luz, gran parte de la opinión pública cambiaría de bando. Un ataque a su madre, pero que vendría acompañado de otro hacia Fidel: “Un ser de luz que de luz no tenía ninguna”.

Tras dejar en tela de juicio la veracidad de la docuserie que se emitió: “No me voy a poner a explicar mi vida en 40 minutos cuando se ha hecho un año y pico una docuserie, más que editada. La única persona de todos los que hablan de que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llama Rocío Flores Carrasco y David Flores”.

También quiso responder a su madre y negar que en ningún momento la había faltado al respeto en múltiples ocasiones, algo que desmintieron todos los colaboradores de ‘El precio del silencio’ y su propia madre: “No cesa de faltarme al respeto. A eso me refiero antes con que el ser no deja de estar. Está haciendo daño gratuitamente y que sabe que es mentira y me duele. Si a ella no le importa mi dolor, ¿de qué me sirve nada?” sentenció Rocío Carrasco.