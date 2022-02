Gloria Camila ha cambiado su opinión respecto a Antonio David Flores. La colaboradora se ha posicionado contra el ex marido de Rocío Carrasco tras el programa de ‘Montealto’.

La joven aseguraba que quería tener un día tranquilo por ser su cumpleaños, sin embargo, la tertuliana ha tenido que hacer frente a las polémicas familiares. La primera de ellas ha sido sobre la existencia de ‘Los papeles de Rota’ y la hija de Ortega Cano ha asegurado que desconocía su existencia. «Cada uno hablará cuando quiera hablar. A mí es algo que no me incumbe. Lo desconocía».

Sonsoles Ónega no ha podido evitar preguntar a Gloria Camila si su opinión sobre Antonio David Flores había cambiado. «Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas la verdad, otras actitudes lamentables. Yo evidentemente si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy. No había visto la pelea entera de Salsa Rosa ni los sobres con la letra de mi madre», ha respondido la colaboradora.

«Me avergüenzan a veces algunas actitudes. Yo estoy harta de decirlo, a día de hoy, tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos que son los únicos que me importan en esta historia de la parte que conozco. Luego la otra que no la conozco, si evidentemente algún día me entero, o tienen la decencia de hablar conmigo, la historia cambiará», ha dejado claro la joven.

Otra de las polémicas a las que ha respondido Gloria Camila son las palabras de Rocío Carrasco sobre Ortega Cano. «Si mi hermana dice querernos, que no nos apartaría de la vida de mi madre, pero sí a Ortega Cano que no deja de ser nuestro padre, sabe todo el daño que pueden hacen esas palabras tan dañinas y tan bajunas en televisión atacando al padre de sus hermanos», asegura la tertuliana.