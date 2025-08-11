Una mujer lleva a un bebé a un concierto de Maluma y el cantante lía la mundial: «¡Irresponsable!»

Durante su concierto de este domingo en la capital mexicana, parte de su gira +Pretty +Dirty, el cantante colombiano Maluma protagonizó un momento inesperado que llamó la atención de miles de asistentes y usuarios en redes sociales. El artista detuvo su actuación para llamar la atención a una madre que había llevado a su bebé, de aproximadamente un año, sin ningún tipo de protección auditiva en un evento con un volumen muy alto.

Visiblemente preocupado por el bienestar del niño, Maluma se dirigió al público para expresar su desaprobación sobre la decisión de exponer a un bebé a niveles de ruido que podrían dañarle seriamente el oído. «Nunca llevaría a mi hija a un concierto a esta edad, sin protección», comentó el cantante, enfatizando que considera esta acción un «acto de irresponsabilidad». Además, pidió a la madre que, para futuras ocasiones, sea «un poco más consciente» del impacto que puede tener el ambiente en un bebé.

Este momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un debate amplio. Muchas personas apoyaron la postura de Maluma, destacando la importancia de cuidar la salud auditiva de los niños, especialmente en eventos donde los decibelios pueden superar ampliamente los niveles recomendados para proteger el oído. Aunque también hay personas que culpan a la organización y al propio cantante de permitir la entrada del menor.

Las consecuencias para el bebé

Estar en un concierto en vivo con un bebé de 1 año, especialmente sin protección auditiva, puede tener varias consecuencias negativas para su salud, principalmente relacionadas con la exposición a altos niveles de ruido.