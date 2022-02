Gloria Camila comunica la decisión que ha tomado respecto a Rocío Flores y Rocío Carrasco. La joven ha reaparecido en su programa tras la emisión de la docuserie y ha aclarado varios puntos respecto a su hermana.

La hija de Ortega Cano se sentó en ‘Ya son las ocho’ y ha mostrado su opinión del primer programa de ‘Montealto: regreso a casa’, un documental en honor a su madre. La joven ha tomado una decisión respecto al conflicto entre Rocío Flores y su madre.

«En la relación madre e hija no me voy a meter más, porque son cosas de madres e hijas. Yo no estoy metida en ningún saco, quien quiera buscarme ya saben dónde estoy si me quieren explicar ya saben dónde estoy», ha explicado la colaboradora.

Rocío Carrasco se queda impactada al entrar en la que fue su habitación de la infancia: «Era justo así»#Montealto

En la primera entrega de ‘Montealto: regreso a casa’, Rocío Carrasco hablo sobre la nula relación que mantiene con su hermana. «A mí también me hubiese gustado que la canción sonara de otra manera. Desgraciadamente ha sonado con la música que ha sonado y es la que tengo que bailar. En esta banda hay muchos que tocan y voy a seguir el ejemplo… Al final el ‘maestro’ es el mismo», comentó con los ojos vidriosos la hija de Rocío Jurado.

En ‘Ya son las ocho’, Gloria Camila no ha dudado en responder a su hermana en referencia a “seguir al maestro”. «Yo no estoy dirigida por ningún maestro. No sabía si se refería a mi padre o a Antonio David», ha comenzado diciendo la colaboradora.

Sin embargo, la hija de Ortega Cano sigue manteniendo la misma postura respecto a un posible acercamiento con Rocío Carrasco. «No me pertenece a mí dar más respuestas, ni mendigar amor, lo he hecho durante un tiempo y al no recoger nada me ha tocado cambiarme de banda de melodía y de todo, cerrar el libro», comentó la joven.