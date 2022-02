Gloria Camila ha opinado sobre la nueva docuserie sobre la vida de su madre, Rocío Jurado. La colaboradora en ‘Ya son las ocho’ ha respondido sobre si verá el programa.

Hoy se estrena ‘Montealto, regreso a la casa’, un documental que dará vida a la que era la casa de la más grande. Rocío Carrasco reconstruirá su hogar paso a paso y se reproducirá con gran precisión ocho de las estancias del domicilio familiar.

Gloria Camila ha reconocido en ‘Ya son las ocho’ que está deseando ver el nuevo proyecto de su hermana. Es más, la joven está dispuesta a presentarse en el plató donde se recreará la casa de su infancia.

«Tengo ganas de ver cómo es, saber cómo lo hacen… De ver la casa y rememorar los momentos en esa casa, que allí fue donde pasé toda mi infancia», comenzaba explicando la hija de Ortega Cano.

Gloria Camila sabe que ‘Montealto, regreso a la casa’ removerá muchos recuerdos familiares de su madre. «Yo me considero una espectadora, no sé lo que me voy a encontrar. Yo he visto esa casa desde dentro, he vivido en esa casa, no es lo mismo verlo en televisión que ir a la carpa y ver la escultura de verdad, sin cámaras», comentó la joven.

«Esa habitación fue de mi hermana y cuando ella se va se cambió y fue mía. Mi madre me puso como una casita de muñecas enorme, súper mona. Además, con el número 11, su favorito, el tejado era como una cama y el escalón tú lo abrías y era otra litera», explicaba la hija de Rocío Jurado sobre algunas de las estancias del hogar.

En cuanto al tema de las cajas enviadas por Rocío Carrasco, la colaboradora ha asegurado que está disfrutando de cada momento familiar que se le ha enviado. «He abierto cajas, pero todavía quedan, son como los 18 contenedores… en lo que a mí me repercute son muchas fotos».