Gloria Camila ha revelado cuál fue la única razón por la que la familia Mohedano no quiso comprar la casa de Rocío Jurado. La joven ha confesado esta revelación en el plató de ‘Ya son las ocho’.

La hija de la más grande ha sido testigo del estado de abandono en el que se encuentra la mansión en la que vivió sus años más felices. Actualmente, el inmueble es propiedad de una entidad bancaria y se encuentra okupada. En el programa mostraron las del lugar, que hoy se encuentra muy desmejorado.

«Estoy alucinando, no sabía que estaba tan estropeada. Yo con ese jardín cuidaría muchísimo las plantas. Poco te puedo decir…», manifestaba la joven muy apenada por el aspecto actual del hogar de su infancia. Rocío Jurado dejó por escrito en el testamento que la casa de la Moraleja debía ser vendida. Sin embargo, seis meses después de su fallecimiento, Ortega Cano hacía las maletas rumbo a la finca con Gloria Camila y José Fernando.

Gloria Camila responde a Laura Fa y explica por qué ningún miembro de su familia puede comprar la casa de Rocío Jurado #YaSonLasOcho19E

La hija de Rocío Jurado ha aprovechado su intervención en ‘Ya son las ocho’ para aclarar por qué ningún miembro de la familia quiso comprar el inmueble. «No la hemos comprado porque en el testamento mi madre ordena que la casa debía venderse en dos años y que no podría ser comprado por ningún miembro de la familia. Además, es una pasta y los familiares ese dinero no lo tenemos. Nadie va a faltar a lo que mi madre quiso en su día», sentenciaba la joven.

Rosa Benito, por su parte, recordó los momentos felices que vivieron en la casa. «La vida allí era muy feliz. Muy alborotada porque ella era todoterreno. Era una persona que quería siempre tener la cada llena de gente, de amigos», comentó la colaboradora.