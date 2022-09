Margot Robbie confiesa que fue la policía quien oficialmente dio por terminada ‘Ámsterdam’

Con su estreno cada vez más cerca, ya comienzan a salir las primeras anécdotas del rodaje de la nueva película de David O. Russell, Ámsterdam. Una circunstancia que sucede en todas las grandes producciones, sobre todo si como esta, el reparto está lleno de estrellas. Por ejemplo, hace unos días supimos que Christian Bale, uno de sus protagonistas, tuvo que cortar su relación con Chris Rock debido a que este no paraba de hacerle reír. El turno de las “batallitas de rodaje” le ha tocado a otra de esas grandes figuras que aparecen en el filme, Margot Robbie. La actriz australiana no se ha llevado la historia al nivel personal de Bale, pero en cambio sí que ha confesado que el director no dijo nunca el “corten” final, siendo una mujer policía la que termino oficialmente la producción.

En su entrevista con Jimmy Fallon, la dos veces nominada al premio Oscar bromeó confesando que a pesar de que la cinta debería llegar a los cines estadounidenses el 7 de octubre (a España llegará el día 28), en realidad la película todavía está en producción. Ante la sorpresa del presentador, Robbie terminó de explicarse: “Él (David O. Russell) nunca dijo ‘corten’. David nunca dijo ‘corten’ en esta película. Técnicamente, nunca nos detuvimos”.

“Obtienes un permiso para disparar en algún lugar. Estábamos en Pasadena y se acabó el tiempo”, comentaba la principal compañera de Christian Bale y John David Washington en Ámsterdam. Una situación que, por lo que parece, le era bastante indiferente al cineasta y al equipo: “Estábamos destinados a recoger, pero no lo haríamos. Los productores se estaban volviendo locos y David todavía estaba y Christian (Bale) todavía estaba actuando. La policía de Pasadena literalmente estaba en el set diciendo ‘Alto, tienen que parar’”.

Sin embargo, fue una mujer policía la que cuando grito que recogiesen sus cosas, finalizó la producción a pesar de que O. Russell no dijo en ningún momento la palabra “corten”. Hablando ya de la temática de la cinta, la actriz definió Ámsterdam como un “thriller cómico épico”.

Por si el trío protagonista no tuviera suficiente peso, el reparto de Ámsterdam se completa con Alessandro Nivola, Mike Myers, Rami Malek, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Robert De Niro, Matthias Schoenaerts y la cantante Taylor Swift. O. Russell nos ha acostumbrado a lo largo de su filmografía a mostrar grandes repartos, pero quizás ninguno está a la altura de esta última propuesta.