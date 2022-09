Christian Bale tuvo que dejar de hablar con Chris Rock en ‘Ámsterdam’: «no podía actuar»

Ámsterdam es junto a Babylon, la película con el reparto más espectacular del año. Sobre todo si atendemos a su trío protagonista; Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington. Una anodina congregación de estrellas a la que, por otra parte, David O. Russell nos tiene bastante acostumbrados dentro de su filmografía. Ya se sabe que cuando se producen reuniones de grandes actores, puede haber desavenencias y complicaciones relacionadas con un oficio lleno de egos. Sin embargo, Bale tuvo que dejar de hablar con otro compañero de elenco, Chris Rock, pero no precisamente por enemistad. El actor de Batman Begins no podía parar de reír con el humorista.

Y es que, bajo esa apariencia seria, Bale es un gran fan de la comedia: “Recuerdo su primer día, estaba emocionado de conocerlo, soy un gran admirador de su standup”, le contaba el galés a IndieWire. En colaboración con el director, Rock comenzó a contarle anécdotas a uno de los tres protagonistas de la cinta: “Luego llega, y está haciendo algunas cosas…David (O. Russell) le dio que me contara algunas historias que no sabía qué me iba a contar, que es la forma en la que David trabaja a menudo. Me encantaba”. Pronto el actor se dio cuenta de que su recién nacida amistad y camaradería con Rock estaba obstaculizando tanto su personaje que al final, tuvo que decirle que tenían que dejar de hablar.

“Chris es tan jodidamente divertido. Descubrí que no podía actuar, porque me estaba volviendo Chris Rock mientras estaba riéndome de Chris Rock”. Apenado por tener que cortar la cómica relación, Bale se acercó a su compañero de reparto y le dijo “amigo, me encanta hablar contigo, pero ya no puedo hacerlo porque David no me pidió que hiciera esta película para poder verme reír. Quiere que sea Burt y me estoy olvidando de cómo ser Burt”. Lejos de culpar al cómico, el último villano de Marvel cree que el asilamiento es una parte necesaria de su proceso de actuación y en cierto modo, a Bale siempre lo hemos visto implicándose a un gran nivel con todos sus papeles.

En Ámsterdam, los hechos reales se mezclan con la ficción. Tres amigos se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Se estrenará en España el próximo 28 de octubre.