¿Quién es el responsable principal de que Christian Bale aceptase participar en ‘Thor: Love and Thunder’?

Thor: Love and thunder se estrenará en cine el próximo 8 de julio. La cuarta película sobre el Dios del trueno de Marvel volverá a poner a Chris Hemsworth en el foco, además de aparecer varios Guardianes de la galaxia y antiguos personajes como su inseparable alienígena Korg o la actual reina de Asgard, Valquiria (Tessa Thompson). Del mismo modo, la franquicia recupera a Jane Foster (Natalie Portman), convertida ya en la heroína Migthy Thor. Pero sin duda, la sorpresa más grande entre el reparto es ver al dos veces ganador del Oscar, Christian Bale asumiendo la maldad del villano conocido como Gorr, el carnicero de dioses. El género de los superhéroes podría resultar poco estimulante para el galés, sobre todo teniendo en cuenta que fue el Batman de Christopher Nolan durante una trilogía. Sin embargo, Bale tenía una complicada agenda por delante y temía no poder interpretar al antagonista, circunstancia que impidieron sus hijos.

Christian Bale le contaba a Screen Rant que a pesar de tener muchas motivaciones dentro de este apartado del UCM (un mundo que hasta entonces desconocía), fue la familia la que decidió por él: ‘No, va a hacer que funcione. Vas a hacer esto, papá’ le decían sus hijos cuando el actor de El maquinista, apuntaba lo difícil que iba a ser sacar el tiempo necesario entre tanto proyecto.

Pero no se trataba simplemente del capricho de su prole, en la entrevista con el medio, Bale se confesó como un auténtico fan de Taika Waititi y de su visión del Dios nórdico de los cómics. “Para mí, fue Waititi. Me encantó Thor: Ragnarok, como a mi familia. También nos encantó Jojo Rabbit”, decía el nuevo villano de La casa de las ideas. Por último y no por ello menos relevante, el intérprete habló de sus compañeros de reparto. Con Natalie Portman ya había coincidido en Knights of cups de Terrence Malick, pero tenía muchas ganas de volver a coincidir con ella y de estrenarse en pantalla junto a Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Gorr, el carnicero de dioses

La historia de Gorr el carnicero de Dioses parte de la tragedia, al igual que la inmensa mayoría de superhéroes del mundo. Apareció por primera vez en 2013 y su arco narrativo está considerado como una de las mejores historias en el papel que ha tenido el miembro de los Vengadores.

Nacido en una tierra sin recursos y después de ver morir a sus familiares cercanos, Gorr no solo rechaza la adoración por los dioses de su tribu, sino que planea terminar con todos.