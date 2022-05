Pasado ya el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la próxima aventura que va a vivir el UCM le corresponde al Dios del trueno. Con Thor: Love and thunder, el personaje del Dios del trueno se convertirá en el primero de Marvel en tener cuatro películas propias, aparte de su presencia en la saga de los Vengadores. Sin embargo y como viene siendo habitual en las producciones orquestadas por Kevin Feige, Thor no estará sólo en esta lucha contra Gorr el carnicero, sino que el regreso de Jane Foster (Natalie Portman), convertida en Migthy Thor, no podría ser más épico.

El fantástico primer tráiler de Thor: Love and thuner nos dejó un reducido vistazo de Portman empuñando el Mjölnir reconstruido. Unos instantes de hype que no hacían otra cosa que dejarnos con ganas de más. Por suerte, la primera imagen publicada de ambos héroes deja ver los gloriosos trajes que portarán en esta tercera parte. Publicada por la revista Empire, el vestuario de estos dos superhéroes no podía ser más típico de Taika Waititi, el director es un gran fan del mundo de los cómics y en Thor: Ragnarok, ya demostró que se podían trasladar los aspectos fantásticos del papel al terreno del humor sin renunciar a la épica.

Según Waititi, el regreso de la Jane Foster de Natalie Portman va a ser un “mindfuck” (rotura de mente) para el protagonista. También aseguro que la versión del personaje se apoyará en los propios talentos naturales de la actriz: “Es un poco tonta y tiene un gran sentido del humor, y no creo que eso haya sido lo suficientemente explotado en las primeras películas”. Ciertamente, el personaje de Foster no tuvo un gran impacto visual en el mundo marvelita, entre otras cosas porque la mayoría de fans de Marvel consideran las dos primeras entregas de Thor como las más flojas del apasionante mundo que ha construido Disney. Aún con la premisa de ser una mente brillante, Jane Foster quedó relegada a un simple interés amoroso y a una princesa a la que rescatar en Thor: Un mundo oscuro.

El cineasta neozelandés siguió hablando en la entrevista sobre cómo surgió la idea de incorporar a Mighty Thor: “No sabía que íbamos a usar la historia del personaje de Mighty Thor hasta que comenzamos a trabajar en la historia real. Lo estaba escribiendo y pensé: ‘No sería genial traer a Jane de vuelta a la historia?’ No quieres que Natalie regrese e interprete al mismo personaje que camina con un equipo científico. Ya sabes, mientras Thor vuela, ella se queda en la tierra diciendo ‘¿cuándo va a volver?’. Eso es aburrido, quieres que ella sea parte de la aventura”.

Thor: Love and thunder se estrenará el próximo 8 de julio.