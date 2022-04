La CinemaCon celebrada en Los Ángeles está regalando noticias y aproximaciones sobre el futuro del cine a lo largo de este 2022 y del futuro 2023. La secuela de Avatar, las fechas de las películas de DC, el primer poster de Los Mercenarios 4. Cualquiera podría pensar que después de semejante acto promocional, cualquier productor ejecutivo descansaría algunos días. Pero Kevin Feige no es cualquier productor ejecutivo. La cabeza pensante de Marvel ha señalado que después del evento se irá de retiro para planificar los próximos 10 años del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ya sabemos que los fans de Marvel “se agarran a un clavo ardiendo” con cualquier teoría o rumor y lo que para cualquier otro fandom, una información así supondría arena en el desierto, para ellos es un auténtico oasis. Y es que quizás el futuro del mundo cinematográfico de La casa de las Ideas nunca había estado tan abierto, creativamente hablando. Las puertas del multiverso permiten jugar con escenarios muy diferentes, una vereda generada sobre todo por lo arrolladora que ha sido Spider-Man: No way home. El hombre araña siempre ha sido una figura especial en la carrera de Kevin Feige, quien empezó sus andaduras como productor ejecutivo en la primera adaptación de Peter Parker firmada por Sony y el director Sam Raimi.

Sorprender, atraer y retener a la audiencia cada vez es más complicado, del mismo modo que para esta, se ha vuelto realmente extenuante estar al día con las producciones superheroicas de la compañía. Antes con ver las cintas tenías suficiente, pero ahora cada poco tiempo cuando no es una nueva película, es una serie, haciendo que para comprender Doctor Strange en el multiverso de la locura, tengamos que haber visto antes la primera temporada de Wandavision.

El retiro de Feige para meditar los siguientes pasos de su programa está totalmente justificado. Al inminente estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura hay que sumarle el de Thor: Love and thunder y Guardianes de la galaxia vol.3. Por no hablar de Black Panther: Wakanda forever, The Marvels, Blade y todas esas primeras series y segundas temporadas que se avecinan: She-Hulk, Ironheart, Echo, Loki y Qué pasaría si…? ¿Qué cosas tendrá en mente el genio que reunió y enfrento a los vengadores contra Thanos? ¿Cómo se enfrentarán ahora a Kang el conquistador?