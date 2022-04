Millones de fans en todo el mundo están pendientes de cuándo podrán ver material de Avatar 2, que ahora sabemos que llevará el subtítulo de The Way of Water (En España la llamaremos El sentido del agua). La secuela de la película más taquillera del mundo mantiene un plan de expansión de ese universo que encandiló a tantos en 2009. Es una cinta arriesgada, por la inversión y por la estrategia que hay detrás para que la vuelta al mundo de Pandora funcione, porque de no ser así, Disney tendría que dar un giro de 180 grados en gran parte de su agenda. No obstante, no parece que esto vaya a suceder y por ello, La casa del Ratón ha apostado por situar su primer y esperado tráiler en el estreno de otra de sus grandes apuestas del año: Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Así es, quien quiera echar un vistazo al regreso de Sully después de más de una década desde la primera Avatar, tendrá que acudir a los cines a ver la secuela del hechicero de Marvel. Evidentemente, no estará en salas para siempre, pero según han revelado en la CinemaCon, llegará con una semana de adelanto. De esta forma, si Doctor Strange en el multiverso de la locura se proyectará en cines el 6 de mayo, el tráiler de Avatar: El sentido del agua llegará una semana después, concretamente el 13 del mismo mes.

Una buena recompensa para aquellos que vayan a acudir a las salas a ver las locuras que tiene pensadas Sam Raimi con el multiverso. Durante la CinemaCon, Disney mostró imágenes de la continuación de Avatar, pero dado que no era un evento abierto al público y a la espera de que consiga filtrarse algo, todavía no podemos ver absolutamente nada de este regreso.

Avatar: El sentido del agua ha tardado muchísimo en llegar otra vez a los cines y uno de sus principales motivos es el salto tecnológico y cualitativo que el equipo de James Cameron ha preparado en torno a los efectos especiales que veremos en la continuación. Y es que es la primera vez que se ha grabado con captura de movimientos debajo del agua, un hito que seguramente vuelva a desencajarnos la mandíbula cuando veamos los resultados en pantalla grande. El sentido del agua se estrenará el 16 de diciembre del 2022 y sus tres posteriores secuelas, aterrizarán en la taquilla cada dos años, finalizando el proyecto en 2028.