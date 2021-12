El debate sobre cómo ha impactado el cine de superhéroes en la industria no parece tener fin. Mientras directores de corte más clásico como Martin Scorsese o Ridley Scott tienen entre ceja y ceja denigrar su repercusión, otros miembros de la industria como James Gunn o actores de la talle de Elijah Wood elogian e impacto y la magnitud del universo de fases creado por Kevin Feige. Sorprendentemente, el ultimo autor en celebrar la presencia de este género de películas ha sido Paul Thomas Anderson, quien ve algo así como un oasis, la posibilidad de que cintas como Spider-man No way home devuelvan la ilusión a un público, cada vez más alejado de las salas. Lejos de posicionarse en uno de estos dos bandos, el director James Cameron ha explicado como Dune, trabaja la épica mucho más allá de lo que consigue el propio UCM.

Dune fue recibida con críticas dispares, una polaridad parecida a la que experimentaron otros títulos esenciales en la historia del cine como Matrix o Blade Runner. A la mayoría de los autores de la industria les ha fascinado tanto la técnica, como la narración que ha firmado la narración que Denis Villeneuve ha creado, a partir de la obra de Frank Herbert. El propio Cameron la ha utilizado como ejemplo, cuando en la revista Variety le preguntaron por el universo marvelita, en un sección llamada Director on directors, en la que ambos directores (Villeneuve y Cameron) se sentaron frente a frente.

Para el director de Titanic, el inicio de la aventura en Arrakis de Paul Atreides tiene una “cualidad épica” similar a la que tuvo en su momento la trilogía de El señor de los anillos o el trabajo que David Lean llevó a cabo en Lawrence de Arabia: “Cuando pienso en películas que tienen eventos épicos en ellas, como digamos, una película del Universo Marvel donde se destruyen ciudades enteras, etc., no me parecen épicas”.

Villeneuve ya fue noticia cuando, hace unos meses aseguro que quizás teníamos demasiadas películas de Marvel y que no era más que un “cortar y pegar las una de las otras”. Sin embargo, los dos cineastas canadienses no se sienten pesimistas en absoluto, pues como asegura “existen películas grandes y caras de gran valor hoy en día”.