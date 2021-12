El cine de superhéroes ha sido criticado en los últimos años por figuras clave dentro de la industria. Martin Scorsese fue el primero en señalar que para él, estas cintas no estaban catalogadas como “cine” y hace aproximadamente un mes, Ridley Scott criticó de forma abierta el guion de las mismas. Lo que lleva al resurgir del debate en el que se dice que las películas del género superheroico son todas iguales. Otros en cambio, como el director de Guardianes de la galaxia, James Gunn, argumentan que declaraciones como las de Scorsese son estrategias para conseguir promocionar sus propias historias. Sin embargo, dentro de esta guerra abierta entre autores y el cine de superhéroes, ha sido Paul Thomas Anderson el que, quitando hierro al asunto, ha defendido la existencia de películas como Spider-Man No way home.

Paul Thomas Anderson es uno de los máximos exponentes del cine autoral norteamericano. El de California tiene hasta 8 nominaciones a los Oscar y alguno de sus largometrajes, están considerados como los mejores de la historia por incontables listas de profesionales dentro del sector. Lo normal, viendo su concepción del séptimo arte sería que pensase como sus colegas, pero Anderson tiene una visión optimista del asunto: “La mayoría de las cosas no las tomo demasiado en serio. Quiero decir, parece que hay un poco de preocupación por las películas de superhéroes. Me gustan. Parece ser algo popular en estos días preguntarse si han arruinado las películas y todo ese tipo de cosas. Simplemente no me siento así”.

La respuesta se dio durante la rueda de prensa de Licorize Pizza, su último y elogiado trabajo que, salvo debacle, terminará teniendo alguna que otra nominación a los Oscar 2022. Su principal argumento es que después de una terrible pandemia, este tipo de películas son las que definitivamente devolverán al público a las salas de cine. “Mira, a todos nos pone nerviosos que la gente vuelva al cine, pero ¿sabes qué los hará volverá las salas de cine? Spider-man. Así que seamos felices por eso”.

Paul Thomas Anderson estrenará Licorize Pizza en nuestro país el próximo 14 de enero del 2022.