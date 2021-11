Si algo tienen en común la mayoría de los grandes estrenos del mundo del cine es la tendencia hacia una larga duración en su metraje. Por ejemplo, Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig como James Bond, tiene una duración de dos horas y cuarenta y tres minutos, la historia más larga de la franquicia. Pero ¿existe una duración idónea para un largometraje? El tiempo es relativo, siendo más relevante quizás el ritmo o qué tipo de historia se quiere narrar. SI fuera por algunos cineastas, las películas durarían mucho más y es, por las productoras y exhibidoras que se precisa un montaje limitado, acorde a comercialización dentro de la industria. Promocionando Licorize Pizza, el director Paul Thomas Anderson ha explicado que para él, dos horas es el tiempo ideal que debería tener una cinta.

Anderson, en una entrevista para The New York Times, reveló esta opinión acerca de la duración después de que le preguntasen por la posibilidad de hacer una serie de televisión. El cineasta ha dirigido 9 películas desde que en 1996 estrenase Hard Eight, Sidney, pero nunca se ha sentado en la silla de director para una serie. “(La miniserie) Es un gran formato cuando funciona. Es emocionante. Por otra parte, también lo son las series. Nunca he metido un dedo del pie en ese mundo, pero me imagino que será muy difícil mantener la vida de una historia durante más de dos, tres, cuatro temporadas», reflexionaba el director.

Tampoco es que el realizador necesite hacer una serie y así lo manifestaba cuando mencionaba la edición de una historia: “Nadie me lo pide (que haga televisión) (…) como escritor, creo que tenemos fantasías cuando luchamos por editar el material, cuando en realidad sólo necesitas editar tu historia”, argumentaba Anderson, para después hablar finalmente de las películas, señalando que su duración debe ser “preferiblemente de dos horas”, aunque del mismo modo afirmó haber perdido esa marca varias veces.

De la filmografía de Paul Thomas Anderson, su ópera prima y Embriagado de amor son las únicas que están alrededor de los 100 minutos, mientras que Magnolia es su película más larga con 188 minutos. Con El hilo invisible y Licorize Pizza, el autor se ha vuelto a acercar a su marca deseada, con 130 minutos.

Licorize Pizza ha recibido unas muy buenas primeras críticas de la prensa internacional. En España la podremos ver en cines el 14 de enero de 2022.