El universo cinematográfico de Marvel es tan complejo que, a menudo, es difícil no perderse entre tantas películas y series. Una conexión orquestada por Kevin Feige en la que podemos encontrarnos personajes que o bien no conocemos o no entendemos su implicación actual en la línea temporal que ocupa el presente de su ficción. Mañana viernes 6, se estrena Doctor Strange 2 y una buena parte de la audiencia se pregunta qué historias son indispensables para entender este último film. Independientemente esos fans pueden quedarse un poco más tranquilos, conociendo ahora que mientras rodaba la película, el director Sam Raimi no había visto la serie de Wandavision.

Hace algunos días se revelaba que la presencia del personaje interpretado por Elizabeth Olsen no iba a ser circunstancial, sino que prácticamente actuaba como una coprotagonista del hechicero en la cinta. El reciente pasado de la hechicera, por tanto, debería ser de vital relevancia para desarrollar una historia posterior y sin embargo, esto para Raimi no parece tener un peso tan grande. El director de la primera trilogía de Spider-Man habló con The Rolling Stone sobre el rodaje y sobre si es necesario o no estar al día con el UCM para dirigir una de sus películas.

“Ni siquiera he visto tofo Wandaviion, sólo he visto momentos clave de algunos episodios que me han dicho que tienen un impacto directo en nuestro argumento”, así de sincero se mostraba el cineasta con el medio, explicando además que su conocimiento de la producción televisiva para Disney + llegó cuando Doctor Strange 2 se encontraba en pleno desarrollo: “No estoy muy seguro de cuál era el calendario de Wandavision ni de cómo cambió. Sé que a mitad de camino, o tal vez a tres cuartas partes de nuestro proceso de escritura, escuche por primera vez sobre este programa que estaban haciendo y que tendríamos que seguirlo”.

Sam Raimi se las habrá tenido que apañar para enterarse bien del desarrollo del personaje de Wanda, pero seguro que tanto Olsen como Benedict Cumberbatch le han puesto al día. En Doctor Strange en el multiverso de la locura. Supuestamente, entre el reparto estarán los gemélos Maximoff, los hijos que Wanda tuvo en la serie y también la nueva heroína América Chavez, interpretada por Xochitl Gómez.