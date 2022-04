Doctor Strange en el multiverso de la locura es la siguiente gran entrega que Marvel estrenará en los cines. Su director, Sam Raimi no es ajeno al mundo de los superhéroes en la gran pantalla, ya que fue él, uno de los pioneros que comenzaron a adaptar los grandes personajes de la industria del cómic al séptimo arte. Raimi rodó en 2002 la primera película de Spider-Man y en 2007 cerró una trilogía con una tercera parte más que desastrosa. El cineasta ha regresado al blockbuster y piensa, después de realizar la secuela del hechicero de Marvel que podría ser factible ahora un Spider-Man 4 que continuase la historia del Peter Parker con Tobey Maguire.

Esta especulación no sería posible obviamente, sin la reunión de los tres hombres araña (Tom Holland, Andrew Garfield y Maguire) en Spider-Man: No way home. La última aventura de Peter Parker fue un taquillazo que encandiló a todos los fans y que, por supuesto, desató el multiverso. Un evento que particularmente a Disney y a La Casa de las Ideas le va genial para cameos y utilización de personajes que no pertenecen a su franquicia. Mientras promociona Doctor Strange en el multiverso de la locura, Raimi le ha contado al medio Fandango que no descarta en un futuro rodar Spider-Man 4:

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier concepto o equipo. Amo a Tobey, amo a Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles”, apuntaba Raimi.

Sin embargo, el cineasta creador de Evil Dead restaba importancia al asunto, asegurando que eso era una percepción suya y que no había hablado nada con Marvel. “Realmente no tengo una historia ni un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto”, aseguraba el director. Por tanto, Raimi no busca hacerla, pero le encantaría la idea de volver a trabajar con Maguire.

Spider-Man 4 estuvo en la agenda de Sony, pero los malos resultados de la tercera entrega obligaron a cancelar el proyecto. Raimi no tuvo el control de muchas de las decisiones alrededor de la producción (como por ejemplo incluir a Venom en la historia) y por eso, ni él mismo está contento con el resultado final del cierre de la trilogía.