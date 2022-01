Andrew Garfield lleva más de seis meses repitiendo en cada entrevista que tristemente no aparecería en Spider-Man No way home, a pesar de todos los rumores y filtraciones que rodeaban a la producción. “Ya habría recibido una llamada” fue una de las primeras frases que el nominado al Oscar soltó mientras promocionaba su musical Tick, Tick Boom, por la que en la madrugada de ayer se llevó el galardón a Mejor Actor de Musical o Comedia en los Globos de Oro. Pasado casi un mes después del estreno y con la cantidad de artículos que hablan abiertamente de las sorpresas de la película, mencionar tanto su aparición como la de Tobey Maguire ya no puede ser considerada un spoiler, pues hasta al propio Tom Holland le permiten hablar ya abiertamente del rodaje. No obstante, lo realmente curioso es cómo se debió sentir Garfield mintiendo a la prensa y a los fans durante tanto tiempo, una situación que ha contado en su última entrevista para The Wrap.

“Hubo momentos en los que pensé ‘Dios, odio mentir’. No me gusta mentir y no soy un buen mentiroso, pero seguí enmarcándolo como un juego”, explicaba el actor, quien continúo justificándose asegurando empatizar al máximo con un fan: “Seguí imaginándome a mí mismo simplemente como un fanático de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer”. Preguntándose así mismo cómo se sentiría o qué respuesta querría tener como fan, rápidamente llegó a la conclusión de que debía mentir descaradamente, ya que él querría convencerse de que no iba a aparecer para luego llevarse la magnífica sorpresa durante la proyección.

Garfield calificó de “emocionante” y de totalmente justificado el estrés derivado de mentir a los periodistas durante tantos meses. En resumidas cuentas, para el actor valió la pena porque “¿qué más quieres de una experiencia teatral que una emoción?”.

Una sorpresa que algún aficionado podría haber resuelto en el estreno, ya que tanto Garfield como Tobey Maguire acudieron a un cine de incognito: “Entré a hurtadillas en un teatro la noche del estreno y solo miré con mi gorra de Béisbol y mi máscara. De hecho, también estaba con Tobey, él y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso de compartir”.