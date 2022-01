Ni público, ni estrellas ni retrasmisión televisiva. Los Globos de Oro de este recién comenzado 2022 se han estrenado en medio del boicot que la industria ha aplicado a la que hasta hace poco, era la antesala de los Oscar y una de las galas de premios más importante de la temporada. Una regeneración insuficiente, una falta de diversidad esclarecedora y toda una serie de corruptelas alrededor de la aceptación de “sobornos” por parte de los jueces que concedían los galardones, han sido los flancos que la organización no ha podido evitar para quedar herida de muerte. La puntilla la daría antes del verano Scarlett Johansson, siendo la primera en declarar abiertamente que era el momento de que la industria rechazase públicamente al certamen en el que la Prensa extranjera de Hollywood exhibía su relevancia internacional. Esta madrugada se han nombrado a los ganadores y todo el mundo se pregunta lo mismo ¿Tendrán algún valor de cara a los próximos Oscar de 2022?

Nunca ha sido una norma escrita, pero hasta hace poco tiempo Los Globos de Oro marcaban un camino que posteriormente los Oscar confirmaban. La anteriormente conocida como la Antesala de las estatuillas doradas premiaba a algunos de los actores que solían repetir premio en los Oscar. Ahora no solo parece poco probable que estos tengan alguna relevancia, sino que no sería extraño que la Academia Hollywoodiense buscase distanciarse y no coincidir con una asociación en vías de extinción. Una actitud que en vez de promocionar a ciertos candidatos, convertiría en una auténtica desventaja haber ganado un Globo de Oro en esta edición.

Las grandes triunfadoras de la noche han sido El poder del perro y West Side Story. La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch se llevó los Premios de Mejor película dramática, la Mejor Dirección para Jane Campion y el galardón de actor de reparto para Kodi Smit-McPhee. Por otro lado, el remake musical de Spielberg consiguió el título en la categoría de Mejor Actriz en una película Musical o Comedia para Rachel Zegler y de reparto para Arana DeBose, además de ser nombrada la Mejor Película de su sección.

Will Smith se llevó el reconocimiento por su papel de Richard Williams en King Richard, mientras que Andrew Garfield hizo lo propio en el musical de Netflix Tick,Tick Boom. Contra todo pronóstico, en la categoría femenina Nicole Kidman brilló gracias a su Lucille Ball en el drama de Amazon Prime Video Being the Ricardos.

En la parte televisiva, Succesion fue la clara vencedora. La serie de HBO sobre la multimillonaria y cínica familia Roy se llevó la categoría de Mejor serie dramática, y Mejores interpretaciones para Jeremy Strong y Sarah Snook.