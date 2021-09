Cry Macho se estrenó la semana pasada en la cartelera española. La cinta, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood no ha recibido el respaldo de la crítica que suele tener el cineasta. No obstante, el director de Mistyc River lo que nunca había tenido es la contraposición de otro peso pesado de la industria en contra de su trabajo. El guionista y director Paul Schrader ya ha visto Cry Macho y por lo visto, no le ha gustado nada.

Puede que el nombre de Paul Schrader no sea tan reconocido para el público en general como el del viejo vaquero, pero a Schrader, su trayectoria lo sitúa como uno de los mejores guionistas de la historia del cine. Además de estar nominado al Mejor Guion Original en los Oscar del 2019 por El reverendo, el grueso del valor de su trabajo está intrínsecamente relacionado con la filmografía de Martin Scorsese. Schrader es el responsable de la historia de Taxi driver, Toro salvaje y La última tentación de Cristo. Por si fuera poco, su aporte de valor no se reduce al guion, sino que desde hace ya algunos años, dirige sus propias cintas, como The Card Counter, protagonizada por Oscar Isaac y pendiente de estreno. Gracias a esta carta de presentación, Schrader es una voz autorizada dentro de la industria, por lo que su opinión sobre Cry Macho, de la que según dice “falla en todos los aspectos” no creemos que haya hecho mucha gracia a Eastwood.

“Comprendo la voluntad de tener manga ancha con Clint Eastwood”, así comenzaba el alegato de Paul Schrader en lo que se anticipaba ya como una rajada descomunal. El guionista se preguntaba de forma retorica si existía alguna película peor que Cry Macho dirigida por un director importante en EEUU desde que Howard Hawks estrenase Su juego favorito, allá por 1964.

La crítica, posteada en el perfil de Facebook de Schrader comparaba algunas partes del tono de su historia como un “Harry el sucio encogido”, señalando además que las opiniones de los personajes que aparecían en la historia tenían valor hace ya treinta años. ¿Contestará Clint Eastwood a Schrader o hará lo mismo cuando este estrene Card Counter?